GF Vip 2021, i compensi dei concorrenti: “Ricciarelli e Fico le più pagate”

La sesta edizione del Grande Fratello Vip deve ancora iniziare – partirà solo lunedì 13 settembre – ma già sono trapelati in rete i presunti compensi dei nuovi concorrenti. A spifferare le papabili cifre è stato il portale di economia e finanza I Love Trading. Quanto guadagneranno i concorrenti del GF Vip nella Casa più spiata d’Italia?

A quanto pare le più pagate del cast del GF Vip 2021 saranno la cantante Katia Ricciarelli e la soubrette Raffaella Fico. Alfonso Signorini avrebbe voluto a tutti i costi questi due personaggi tanto da invitare Mediaset a sborsare le cifre necessarie.

Sia la Ricciarelli sia la Fico dovrebbero percepire ben 15mila euro a settimana fino al giorno della loro eliminazione. Per gli altri concorrenti della trasmissione di Canale 5 le cifre dovrebbero essere più basse. Ad esempio Miriana Trevisan e Carmen Russo non dovrebbero guadagnare più di 7mila euro a settimana.

I cachet più bassi toccherebbero ai personaggi meno noti del cast. Ad esempio l’imprenditore napoletano ed ex flirt di Belen Rodriguez Gianmaria Antinolfi, il protagonista di Temptation Island Tommaso Eletti e la soubrette venezuelana Ainett Stephens non dovrebbero incassare più di cinque mille euro a settimana.

Deianira Marzano, blogger esperta di gossip e cronaca rosa, ha però assicurato che i compensi più bassi del Grande Fratello Vip sono di mille euro a settimana. Dunque i meno conosciuti del cast dovrebbero percepire quella cifra e non di certo 5mila euro a settimana.

Sembra che i cachet della nuova edizione del Grande Fratello Vip siano leggermente inferiori rispetto allo scorso anno. La più pagata della quinta edizione del GF Vip sarebbe stata Elisabetta Gregoraci che, secondo i beninformati, avrebbe guadagnato ben venti mila euro a settimana.

In una recente intervista al settimanale Chi Alfonso Signorini ha parlato proprio dei compensi dei suoi Vipponi:

“Sono tutti venuti volentieri. E non per soldi, perché non ci sono i cachet di una volta, nonostante quello che ha chiesto Raz Degan c’è anche chi ha chiesto 800 mila euro. Ma ripeto, preferisco concorrenti che lo fanno perché sentono di voler fare questo tipo di esperienza, non per i soldi”