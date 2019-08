Gf Valentina Vignali, dopo la dichiarazione d’amore la crociata: “Strozzatevi”

Valentina Vignali, la dichiarazione d’amore per Lorenzo in vacanza

Valentina Vignali è attualmente in vacanza in Croazia col suo Lorenzo e non perde occasione di condividere con i fan che ha conquistato col Grande Fratello e con i sostenitori di sempre momenti belli della giornata e foto che mostrano quanto siano innamorati; l’ultima è stata scattata al tatuaggio che Lorenzo ha su entrambe le gambe, cioè “Let me be the one that shines with you” che significa Lascia che sia il solo a splendere con te; una bellissima frase per una coppia altrettanto affiatata, a cui Valentina ha risposto scrivendo sulla foto un convintissimo “Yes, I do”, e vorremmo ben vedere se non fosse così visto che Lorenzo non è solo un bel ragazzo ma sembra avere anche una bella personalità, per quel poco che abbiam visto al Gf e che vediamo sul suo Instagram.

Gf, Valentina Vignali: è crociata contro chi sporca l’ambiente: “Sfi…ti, strozzatevi”

A Dubrovnik la Vignali ha continuato anche la sua crociata contro chi sporca l’ambiente, ed è quasi imbarazzante trovarsi a scriverne se pensate che l’Amazzonia e la Siberia, solo per fare i due esempi più recenti, stanno bruciando. “Sfigati – queste le accuse di Valentina dopo aver visto un volantino in acqua – parte 588436433″; “Beh – ha così commentato invece una bottiglia di alcolico – qua abbiamo proprio raggiunto l’apice dei numeri di uno: la boccia di alcolico nell’acqua! La prossima volta magari se vi ci strozzate è meglio!”. “Anche in Sardegna – le ha fatto notare qualcuno taggandola in una foto – è pieno di pezzi di m…”. Insomma la Vignali non ha perso l’occasione – come fa in realtà da un bel po’ di tempo a questa parte – di condannare certi gesti e sensibilizzare chi va in vacanza o i semplici cittadini a vivere rispettando la città e la natura.

Valentina Vignali indignata ma concreta: “Raccogliamo”

“Raccogliamole – questa la sua risposta al follower che abbiamo citato poc’anzi – anche per quelli che porelli non ci arrivano”. Siamo contenti che una ragazza come Valentina, cioè un personaggio famoso con un buon numero di follower, si stia impegnando per una situazione allarmante come questa, perché forse per qualcuno buttare un mozzicone a terra non è nulla ma i fatti purtroppo non stanno così, e le conseguenze sono ormai drammaticamente davanti agli occhi di tutti.