GF, sui social è follia: fandom senza controllo, non è più un gioco

Per funzionare, il Grande Fratello ha bisogno di dinamiche forti, di colpi di scena, di emozioni e di verità. Tutti elementi che in questa edizione 2025 stanno vacillando ormai da tempo, o forse non sono proprio mai esistiti. Il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà stasera, lunedì 3 febbraio 2025, con una nuova puntata e il pubblico da casa, il più agguerrito, si sta già chiedendo che cosa accadrà. Domande e dubbi a parte, bisogna però anche essere oggettivi: il GF non è più quello di prima, e quest’anno qualcosa si è rotto, almeno così sembra se si guardano in primis gli ascolti, in secundis se si osserva l’andamento sui social. Non si tratta più di commentare gli avvenimenti degli inquilini, ma è diventata una corsa al “massacro” dei fandom, che non vedono l’ora di insultarsi e di insultare i concorrenti appartenenti a un determinato gruppo.

Tutto questo è sano? Tutto questo è lecito? No, ma forse è proprio questo odio represso a tenere in piedi lo show…ed è triste. Basta fare un giro su X per rendersi conto della cruda verità: i fandom sembrano impazziti, qualsiasi essi siano, e non c’è umanità che tenga: basta l’offesa. Gli Shailenzo contro Helena, gli Heleners contro Shaila, qualcuno contro Iago, attualmente “sul rogo” del giudizio per le sue esternazioni nei confronti dell’ex velina, ma molti anche contro Lorenzo Spolverato, contro Javier e contro Zeudi. La rabbia regna sovrana al GF, ma ne vale davvero la pena?

Basta una parola “sbagliata” e si scatena l’inferno: il GF visto dal pubblico social

In queste ultime ore su X sta succedendo di tutto e si urla alla squalifica, l’ennesima. A scatenare il delirio degli utenti Iago e Javier, che in sauna hanno iniziato a parlare di Shaila, definendola volgare e poco sensuale. Queste parole, certamente poco carine nei confronti dell’inquilina, hanno scatenato i fan della ballerina, inneggiando alla squalifica di entrambi e urlando all’incoerenza dell’attore spagnolo. A questi urli di protesta, però, hanno risposto i fan di Iago e Javier, collegandosi a tutte le dichiarazioni e a tutti i gesti poco “carini” che Spolverato ha utilizzato in questi mesi.

Offese nei confronti di Helena, parole pesanti, urla, lanci di sedie, imprecazioni di ogni genere e persino allusioni al mondo tedesco della Seconda Guerra Mondiale sempre nei confronti di Iago. Un cane che si morde la coda, un botta e risposta malsano capace di mettere sul piatto il peggio delle persone e non è bello.

“Vederli squalificati non è abbastanza, io devo vederli morti“: è questo uno dei tanti messaggi pubblicati sul social dei tweet in riferimento alla coppia Javier-Iago. Davvero sono bastate quelle esternazioni per augurare la morte a qualcuno? Qui non si tratta neanche più di “metafore” o esagerazioni “tanto per dire”, si tratta di umanità. E a giudicare da quello che si legge online, si è persa da un pezzo.

Raga mi sa che state uscendo fuori da ogni grazia del signore, perché dire li voglio vedere morti mi pare un attimo eccessivo. Uscite in giardino a prendere aria fresca e andate da uno psicoterapeuta per gestire la rabbia #grandefratello pic.twitter.com/emi3zWE6Wu — il mio nome è laura (@lauradeidda6) February 2, 2025

Siamo davvero certi che sia questo lo spirito con il quale vivere un programma televisivo? Per altro di intrattenimento. Il gioco ormai si è perso da tempo e nessun discorso di conduttore e opinioniste riuscirà a tamponare la realtà dei fatti. La verità è che i primi a doversi fare un esame di coscienza sono i concorrenti, ma la bolla mediatica che c’è fuori dovrebbe proprio esplodere, sciogliersi e ricostruirsi da zero. Perché un reality non è la vita vera, ma augurare la morte supera ogni limite.