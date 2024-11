GF, Signorini: è polemica (giusta) per il post contro la violenza

Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne si è scatenata una discussione social nei confronti di Alfonso Signorini e in particolare sulla questione inerente al concorrente del reality Lorenzo Spolverato. In questo giorno speciale, il conduttore ha pubblicato un video su Ig con un Hashtag #nessunascusa che in poche ore è diventato virale ed ha acceso una polemica tra gli utenti su X.

I follower, infatti, hanno condiviso il filmato del giornalista per poi commentare facendo riferimento alla sua ipocrisia visto il comportamento adottato nei confronti di del gieffino che, nonostante i suoi atteggiamenti sessisti, continua il gioco nella casa più spiata d’Italia.

Il video di Alfonso Signorini

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne Alfonso Signorini ha condiviso un video in cui recita: “Nessuna scusa, chi tocca una donna, chi non le porta rispetto, zero scusanti” ed alla fine del filmato si dipinge su una guancia due linee rosse come segno di solidarietà.

I commenti su X

Dopo la pubblicazione del video di Alfonso Signorini, gli utenti su X non hanno perso occasione di commentare quanto visto e ascoltato sui social, esclamando: “Per tutti coloro che stanno tweettando con #fuorilorenzo: rispondiamo su insta alla storia ipocrita di Signorini per spiegargli che non basta “dipingersi la faccia” ma bisogna metterci la faccia e AGIRE se veramente si vuole cambiare qualcosa”.1

Per tutti coloro che stanno tweettando con #fuorilorenzo :

rispondiamo su insta alla storia ipocrita di Signorini per spiegargli che non basta “dipingersi la faccia” ma bisogna metterci la faccia e AGIRE se veramente si vuole cambiare qualcosa.#grandefratello pic.twitter.com/zVnHQbLLot — PaperTiger (@_Paper__Tiger_) November 25, 2024

Poi ancora: “Caro Alfonso, la violenza non è mai giustificabile, nemmeno all’interno del Grande Fratello. Vergogna”.

Caro Alfonso, la violenza non è mai giustificabile, nemmeno all’interno del Grande Fratello. Vergogna pic.twitter.com/tqoqtII4LO — Valentina Federici (@Vale_Rici) November 25, 2024

Grande Fratello, il caso di Lorenzo Spolverato

Tutti gli italiani che hanno tenuto a dire la loro sul comportamento di Alfonso Signorini fanno riferimento al caso di Lorenzo Spolverato, concorrente del “Grande Fratello”.

Il gieffino è stato richiamato dagli autori per i continui atteggiamenti aggressivi adottati nei confronti di compagne di gioco, in particolare nei confronti di Helena Prestes e Shaila Gatta. Nello specifico, molti spettatori hanno iniziato a chiedere la sua eliminazione. Il suo è un linguaggio pesante, offensivo e sessista. Tuttavia, nonostante i continui richiami e segnalazioni, il “Grande Fratello” ha deciso di dargli una seconda possibilità.