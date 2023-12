GF: Perla e i valori delle donne. La frase surreale, web inferocito

Perla Vatiero ha detto una frase che ha fatto scatenare le polemiche sul web. Secondo lei, ad oggi, gli uomini hanno più valori delle donne.

Durante una conversazione nella Casa del Grande Fratello, in cui i concorrenti hanno discusso sui valori dei ragazzi di oggi rispetto alle precedenti generazioni, la giovane ha espresso un pensiero che ha scatenato l’ira del web.

“Nel 2023 ci sono più uomini che hanno valore che donne, di ragazze, parlo dell’età nostra. Ad oggi non c’è differenza, forse prima. Non ho vissuto il prima, ma parlare di buon partito nel 2023, sia a livello economico che di valori non c’è questa differenza. Perché di uomini ce ne sono tanti, ma tanti che hanno dei valori, dei principi, che rispettano la propria donna, che mettono come priorità la propria donna e la propria famiglia“.

Pensa parlare di 2023 e dire che ci sono più uomini con valori che donne.

La Pirla anche eroina del patriarcato☠️

Io come Bea.

No dico ma si possono sentire queste cose PD#grandefratello pic.twitter.com/TDOldwRQ4R — Ro ????️‍????⃤── (@LaRo__91) December 1, 2023

La Vatiero, per avvalorare la sua tesi, ha fatto l’esempio di Marco Maddaloni, a discapito di Mirko Brunetti, il suo ex. Perla con questo discorso ha voluto lanciare una frecciatina a Beatrice Luzzi che, nella puntata di lunedì 27 novembre, aveva detto che per la ragazza Mirko “è un buon partito” e che non potrebbe trovare di meglio, mentre lui potrebbe aspirare a qualcosa di più. Ma così facendo ha scatenato l’ira del web che non condivide affatto i suoi pensieri.

Soprattutto dopo le ultime notizie di femminicidi, secondo gli utenti, è assurdo poter pensare una frase del genere. C’è chi scrive su X: “Pensa parlare parlare di 2023 e dire che ci sono più uomini con valori che donne. Perla anche eroina del patriarcato. Io come Bea. No dico non si possono sentire queste cose“. Oppure: “Perla Vatiero nel 2023 dice che gli uomini hanno più valori delle donne (e un uomo applaude a questo orrore) e poi cambia idea di fronte all’indignazione della Luzzi, dicendo che c’è parità tra uomo e donna. Che gran para*ula. Ma ormai la schifezza l’hai detta“. E c’è chi invoca perfino la squalifica: “109 femminicidi, maschilismo sul lavoro, centinaia di molestie, stupri. Discorso da squalifica immediata, fatto da un’ignorante che prima di aprire bocca dovrebbe iniziare ad aprire un libro“.

Centinaia di commenti di utenti che non hanno per niente apprezzato la sua frase. Anche Beatrice è rimasta sorpresa dalla sua affermazione, non molto convinta del suo discorso. Con questo pensiero Perla ha cercato di smentire il concetto espresso in puntata dall’attrice, ma indirettamente ha confermato, invece, di essere d’accordo.

La discussione tra Beatrice e Perla

Durante una conversazione con Fiordaliso, Beatrice ha espresso il suo parere sulla coppia Perla e Mirko. Secondo la Luzzi il ragazzo rappresenterebbe “un buon partito” per la Vatiero che quindi cerca di “non farselo sfuggire” e “se lo sposerebbe domani“. A differenza, sempre secondo l’attrice, Mirko è un ragazzo già “ben strutturato” e che “potrebbe aspirare a qualcosa di meglio“.

Quando in puntata è andato in onda questo discorso, sia in Casa che fuori, c’è stata molta indignazione. Poi Beatrice si è chiarita dopo. Lei non parlava di una posizione economica, bensì di una questione valoriale, non conoscendo nemmeno bene Perla. In quel caso il web le è andata contro e inizialmente anche la giovane, seppur dopo il chiarimento avesse capito il pensiero della Luzzi. Perla, con questo discorso fatto in gruppo, ha però, in maniera indiretta, dato ragione all’attrice, mostrando incoerenza sul perché se la sia presa, dato che sostiene che “gli uomini hanno più valori delle donne nel 2023“.