GF, papà di Giglio provoca Shaila e Lorenzo. Poi la confessione

Un’altra puntata del Grande Fratello è alle porte e sono tanti i colpi di scena e sorprese previsti per la serata. Nell’attesa, di seguire l’appuntamento di questa sera, ecco cosa ha rivelato il padre di Giglio sul figlio e su alcuni concorrenti. Il genitore non ha perso occasione di difendere il gieffino, giustificando il suo gesto nei confronti di Helena Prestes. Ha anche detto la sua sulla coppia Shaila e Lorenzo ed ha rivelato un retroscena sul figlio.

Le parole del papà di Giglio

Giglio è molto criticato e chiacchierato dal pubblico italiano soprattutto dal momento che il concorrente si è lasciato scappare delle gravi esternazioni nei confronti di Helena Prestes. Le sue parole non sono passate inosservate tanto che qualcuno non ha perso occasione di commentare l’episodio attraverso i social.

Per tale motivo è arrivato in aiuto Filippo Giglioli, il papà del giovane concorrente , che ha fatto delle precisazioni sul figlio. In un’intervista rilasciata a Non succederà, ha spiegato il motivo che avrebbe spinto il gieffino a comportarsi in quel modo.

“Luca è una delle persone più buone, lui purtroppo non sa mascherare, non riesce a essere falso. Secondo me è tutto accelerato dal desiderio di fare la propria vita fuori, dalla solitudine ed è così anche per Helena”. Ha spiegato. Ha poi continuato: “Non penso che lei sia fuori luogo, a volte si contraddice da sola, piange spesso, ma perché è molto emotiva. Un pochino forse è eccessiva”.

La storia d’amore con Yulia

Non sono mancati commenti anche sulla storia d’amore tra Giglio e Yulia, la giovane toscana che avrebbe conquistato il cuore del figlio di Filippo. E proprio il papà ha affermato: “Penso che Luca faccia bene a godersi questa conoscenza con Yulia fuori dal mondo, sono in una situazione molto particolare, quindi penso sia normale affezionarsi molto ad una persona. – ha riferito – Luca nei suoi innamoramenti non mi ha mai coinvolto più di tanto, ora c’è questa situazione particolare e sembra che sia ben cotto”.

Il retroscena su Luca

Papà Filippo si è lasciato scappare anche qualche particolare sul passato del figlio Giglio. Infatti, oltre a dire la sua sulla relazione nata all’interno della casa con Yulia, ha confessato che il giovane gieffino è single da due anni e che soltanto una volta lo ha visto veramente innamorato. Tuttavia, si è lasciato con la sua ex perché sia lui che la fidanzata si erano stancati.

Il parere su Shaila e Lorenzo

Non solo ha parlato del figlio ma anche di altri concorrenti del Grande Fratello tra cui Shaila e Lorenzo.

Il troppo stroppia, sembra quasi una cosa non vera. Questi limoni in ogni angolo della casa sono un po’ troppo

Le sue parole hanno fatto il giro del web e sono tanti i telespettatori che sembrano pensarla proprio come lui.