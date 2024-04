GF, Paolo Masella: “Letizia? Mi ha stregato. Le altre coppie…”

Tornato da poco a servire i suoi clienti in macelleria, ieri, sabato 13 aprile, Paolo Masella è stato ospite di Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio. L’ex gieffino ha risposto alle domande della conduttrice circa il recente ritorno alla vita reale. Ma non è tutto perché il macellaio romano ha anche parlato della sua relazione con l’ex coinquilina Letizia Petris e si è sbilanciato nel dare il suo parere sulle altre coppie che si sono formate all’interno del reality show.

Il ritorno alla vita reale

“Finalmente ho rivisto la mia famiglia, i miei amici, ho ripreso la mia quotidianità, sono tornato al lavoro. Sto un po’ rientrando nel mondo”, sono state le prime parole di Paolo Masella ai microfoni di Non succederà più.

L’ex gieffino è infatti da poco tornato alla normalità e sin dal giorno successivo la sua uscita dal Grande Fratello è tornato a servire clienti nella stessa macelleria nella quale lavorava prima del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Il primo ingresso nel negozio era stato a dir poco trionfale e Masella era stato accolto dai clienti e dai titolari della macelleria con grande affetto.

“Io ho ripreso a lavorare, faccio tutte le mattine. Mi aiuta anche a riprendere la mia routine. Il non aver fatto praticamente nulla per sei mesi mi ha fatto diventare pesante qualsiasi cosa. Pesante perfino farmi il pranzo. Almeno con il lavoro cerco di rimettermi in carreggiata”, ha poi concluso.

La relazione con Letizia Petris

Ovviamente non sono mancate domande anche sulla sua attuale relazione con l’ex coinquilina della Casa, Letizia Petris. Tra i due infatti la storia d’amore è scoppiata all’interno delle mura del Grande Fratello ma è continuata anche dopo la fine del programma.

“Se Letizia è rimasta a Roma? No, stiamo facendo su e giù. Un po’ io da lei e un po’ lei da me. Cerchiamo di stare insieme almeno 4-5 giorni alla settimana”, ha affermato Masella parlando di come lui e l’attuale compagna si siano organizzati per continuare a vedersi nonostante la distanza geografica che li separa.

Poi, Paolo ha aggiunto, parlando della mamma e del suo rapporto con Letizia: “A mia mamma piace moltissimo Letizia. […] L’ha colpita molto.” E infine, il tema gelosia: “Se siamo gelosi? Beh, il giusto per entrambi, ma non siamo oppressivi, giusto per mettere quel pepe in più”.

Insomma, Masella ha affermato di essere molto innamorato della Petris e di apprezzare particolarmente la personalità della compagna: “Di Letizia mi ha colpito la sua grande forza per il passato che ha avuto, ma è anche una persona sempre solare, nonostante tutto. Oltre a essere stupenda, è un fiore. […] Mi ha stregato proprio”.

Le altre coppie del GF: cosa ne pensa Paolo Masella

Per concludere, l’ex gieffino ha anche parlato delle altre coppie nate nella Casa del Grande Fratello e in particolare dell’amico Alessio: “Sono molto amico di Alessio. Una delle persone più simpatiche e a cui ho voluto più bene nella casa. Stiamo organizzando di vederci appena scende a Roma. Lui e Anita stanno molto bene insieme. Sono uguali, due mitragliatrici, chiacchierano tanto. […] Sì, sono molto affiatati“.

Infine, un breve riferimento a Mirko Brunetti e Perla Vatiero, una delle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini: “Perla e Mirko stanno sempre insieme anche loro. Ci siamo visti. Anche loro li vedo molto affiatati. Loro hanno una storia molto lunga alle spalle, sono sempre stati innamorati”.

Quindi, Masella ha anche parlato dei suoi attuali rapporti con gli ex coinquilini e ha affermato di essere in contatto con molti di loro e in particolare con Marco Fortunati, Marco Maddaloni, Angelica, Lorenzo, Giuseppe ma anche Alex.

Infine una domanda molto scomoda e alla quale Paolo non ha voluto, per ovvi motivi, rispondere. Quando gli è stato chiesto chi fosse secondo lui il concorrente più falso dell’appena conclusa edizione del reality show, Masella ha sviato la domanda sottolineando come ognuno possieda una personalità diversa dagli altri e per questo motivo nessuno di loro può realmente essere considerato falso alla luce degli eventi che si sono verificati nella Casa. D’altronde l’obiettivo di ognuno di loro era portarsi a casa la vittoria perciò è assolutamente normale che abbiano messo in atto strategie al fine di raggiungere il loro obiettivo. Ragione per cui non si può realmente parlare di falsità, ma forse il termine più adatto è astuzia.

“Ognuno ha la propria personalità. Posso dire le persone con cui ho legato meno, che possono essere uno Stefano, una Beatrice. Ma non per questo non rispetto le persone. Penso che ognuno di loro a modo suo sia stato sincero. Io sono stato molto fortunato perché personalmente non ho avuto grossi problemi”, ha quindi concluso Masella.