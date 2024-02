GF notte: tutti contro Sergio. Cosa è successo

La puntata del Grande Fratello di lunedì 12 febbraio ha visto l’eliminazione inaspettata di Vittorio Menozzi. Nonostante gli autori fossero partiti in maniera più morbida con Beatrice Luzzi, sono stati gli altri inquilini a metterci il carico, accusandola di essere la colpevole dell’uscita del ragazzo. Subito dopo la puntata ci sono stati una serie di confronti, mentre Greta Rossetti ha pianto molto per l’eliminazione dell’amico speciale.

Durante le nomination Beatrice, Stefano Miele e Sergio D’Ottavi hanno nominato Marco Maddaloni a causa dei toni usati durante una discussione con l’attrice. Ciò che è successo i telespettatori non lo hanno visto perché è accaduto mentre erano fuori dalla Casa per una gita, ma Alfonso Signorini ha promesso che tratterà la questione mercoledì 14 febbraio.

La nomination non è piaciuta a Marco che ritiene che così facendo Sergio possa “aver messo il carico da cento“. Subito dopo la diretta, i due si sono confrontati e Maddaloni gli ha dato del giocatore e stratega, supportato da Rosy Chin. Sergio ha sottolineato di non averlo riconosciuto durante quella discussione “per quanto ha esagerato“, ma lui ha addossato le colpe sulla Luzzi. Rosy ha poi invitato il cuoco a riflettere “sulle cose che dice e fa Beatrice“.

Sergio ha nominato Marco per il modo in cui si è rivolto a bea con toni molto forti,ma Marco e Rosy giustificano anche il suo atteggiamento 🤮#grandefratello pic.twitter.com/P0kFMWt1BI — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) February 13, 2024

Ma l’apice è stato toccato quando D’Ottavi si è ritrovato solo contro tutti gli inquilini che prendevano le difese di Marco, pretendendo che dovesse nominare l’attrice perché “è stata la prima a sbagliare“. Sergio ha provato a farli ragionare, a mediare, ma ormai l’idea comune del gruppo prevede Beatrice come la carnefice di ogni cosa.

Questo branco di rincogl1oniti vorrebbe spingere S contro Bea.

Bidello:"Il tuo non farti influenzare sarebbe stato dimostrato nel momento in cui tu non l'avessi nominato"

Ma se ha visto dei comportamenti di merda perché non dovrebbe nominarlo questi stanno male#grandefratello pic.twitter.com/zKYUGKLcwS — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) February 13, 2024

Il confronto tra Marco e Beatrice

La Luzzi ne ha approfittato per avvicinarsi a Marco e chiarire con lui ciò che è accaduto fuori dalla Casa. Ma Maddaloni, da grande codardo, ha preferito rimandare la conversazione alla puntata “perché così ascoltano tutti e ci sono Alfonso e Cesara“. Dimostrando di avere paura ad affrontarla da solo.

Nonostante anche Sergio premesse per farli confrontare, Marco ha preferito scappare dalla possibile discussione. Lui sostiene che i video gli daranno ragione, nonostante in molti hanno sottolineato quanto lui avesse esagerato.

Di questa discussione i telespettatori non hanno visto nulla ma si teme che sia stato qualcosa di veramente duro per non mandarlo in puntata immediatamente. Probabilmente stanno cercando di capire come apparecchiare bene la clip per evitare che esca l’ennesima immagine di Beatrice bersagliata da tutto il gruppo. Anche perché, da ciò che ha riferito l’attrice, sembra che Marco “sia stato molto feroce” e che tutti lo applaudivano mentre la attaccava.

Bea: “Mettendomi al angolo in quel modo, dicendomi tante cose che nemmeno sai.. solo per sentito dire,

sei stato feroce, non ti confronti.. questo la dice lunga.” LA ROUGE A RIDOTTO IN CENERE IL JUDOKA 🥋 SI GODEEEE #GrandeFratello pic.twitter.com/SkubYTqWC3 — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) February 13, 2024

Simona Tagli si schiera

Nonostante in molti pensassero che Simona sarebbe entrata giocando contro Beatrice, inaspettatamente ha cambiato idea ed è stata lei stesso ad ammetterlo.

Dopo che tutti hanno bersagliato la Luzzi, accusandola di aver fatto uscire Vittorio, Simona è intervenuta per difenderla, sottolineando come la colpa non è di certo sua. Non solo, dopo che l’attrice ha avuto un duro scontro con Perla Vatiero, dove quest’ultima le ha dato dell’aggressiva, la Tagli ha additato gli altri ragazzi di esserlo.

Simona ha anche detto di aver notato i comportamenti “da iene” che hanno tutti nei confronti della Luzzi: “Io ho visto delle iene stasera“. Stefano ha sottolineato quanto il gruppo si sia spaventato dopo l’eliminazione di Vittorio, ma per la Tagli la responsabilità è di qualcun altro: “Lo hanno manipolato Vittorio, si è fatto manipolare“. Dando poi la colpa a Greta , cosa su cui Beatrice ha in parte concordato.

L’ex conduttrice ha anche ammesso di essere entrata con tutt’altra idea, ma che da quando è in Casa ha cambiato completamente visione: “Pensa che sono entrata con tutt’altra convinzione, sono arrivata qua e boh, io cambio idea se mi rendo conto del contrario. Bea ti vogliono distruggere“.