GF: Nicole senza freni su Letizia e Paolo. Cosa ha detto l’ex

Sul caso Letizia Petris è tornata a parlare la sua ex Nicole Conte. Dopo gli ultimi episodi, ha detto ciò che pensa sui rapporti che ha instaurato in Casa. Poi ha rivelato di essersi sentita telefonicamente con Andrea Contadini, il fidanzato della gieffina, lasciato per Paolo Masella.

Anche questa volta Nicole non ci è andata leggera e ha deciso di smascherare la Petris. Secondo lei sta usando una strategia perfetta: crearsi una storia d’amore e un’amicizia, ma uscita da lì non calcolerà né Paolo, né Perla Vatiero, con cui in Casa è tanto amica.

“Lei con tutti si espone, ma fino a un certo punto e infatti non è mai andata in nomination. È stata molto brava con questa strategia. La sua storia? Te lo posso proprio garantire. A lei di Paolo non interessa niente“

Secondo la ragazza, Letizia “tratta male” Masella. Lui, a parer della Conte, non ha un’identità propria e si lascia fortemente condizionare dalla sua fidanzata che decide anche cosa deve indossare e come deve comportarsi: “Lui non sta facendo il suo gioco, si sta facendo l’esperienza di Letizia, che per pararsi il didietro è attaccata alla cosa che poteva essere più facile lì dentro, ovvero avere una relazione o avere un’amicizia“.

A tal proposito, Nicole ritiene che Letizia, appena è entrata Perla, “l’abbia puntata“, poiché avendo seguito Temptation Island, sapeva benissimo che poteva essere forte nel gioco ed avere molti fan. Secondo l’ex, dunque, la Petris si è attaccata alla Vatiero per avere più possibilità nel gioco. Una volta uscita da lì “non la calcolerà più“.

Su un’altra cosa è convinta Nicole: Letizia la chiamerà non appena uscirà. O per “insultarla” o per chiederle spiegazioni: “Lei finito il GF non calcolerà più nessuno, né Perla e né Paolo. Scriverà a me per insultarmi. Io l’aspetto al varco. Oppure mi scriverà ‘ci possiamo vedere perché io devo capire cosa ti ho fatto di male ti prego’. Sta di fatto che sta prendendo in giro Paolo adesso“.

Nicole ha confessato anche di aver sentito Andrea, l’ex fidanzato di Letizia. Lui in questi mesi non si è esposto per niente, non è voluto nemmeno andare in trasmissione. Ha rilasciato solamente un’intervista per Fanpage dove ha spiegato il suo punto di vista.

“Io ho sentito anche l’altro suo ex, Andrea. Abbiamo parlato molto tranquillamente. Lui è un gran ragazzo d’oro. Mi ha detto che non ha intenzione di esporsi a livello di social perché non gli interessa. Ha rilasciato solo un’intervista su Fan Page. Mi ha detto ‘quando esce non la voglio minimamente vedere, per me è chiusa qui definitivamente’. E pensate che stava con Andrea da quattro anni e lui era fisso a casa sua. Ora Letizia però ha presentato Paolo alla madre“.

Le parole di Andrea Contadini

Un mese fa il giovane ha parlato per la prima volta della rottura con Letizia. Lei è entrata in Casa professandosi molto innamorata del suo ragazzo, ma, dopo un paio di mesi, ha baciato Paolo.

Il giovane ha dichiarato di esserci stato molto male ma che, ancor prima del bacio, era rimasto infastidito da alcuni atteggiamenti della Petris. Lei non ha mai difeso il rapporto e per questo lui ha deciso di non andare di persona a parlarle, ma di lasciarle i suoi spazi e di compiere da sola le sue scelte. Poco dopo, infatti, la ragazza ha chiuso la storia con Andrea e si è buttata tra le braccia di Paolo.

Anche in quell’intervista Contadini ha dichiarato di non voler mai più vedere Letizia, almeno che non sarà lei a farsi viva. Ha poi parlato di Nicole. A lui le accuse mosse dall’ex sembrano qualcosa di impossibile e infondato. Magari nella telefonata con la Conte avranno parlato anche di questo. Lui però, a differenza sua, preferisce rimanere in silenzio e non esporsi sui social sul percorso della gieffina.