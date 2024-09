GF, minacce feroci per Enzo dopo squalifica Lino (che non sa nulla)

Alla fine il Grande Fratello ha deciso di prendere una posizione chiara su Lino. La squalifica arrivata da poche ora ha già creato un grande caos. Lino non sa nulla di quanto accaduto perché si trova chiuso in una camera di hotel. Nel frattempo in molti lo difendono e giustificano la sua “uscita sgradevole”. Tra questi anche Alessia che continua a dichiarare quanto Lino sia assolutamente un “bravo ragazzo”. Parla di una persona tollerante, non omofoba e giustifica le parole di Lino dicendo sia stato preso da un momento di rabbia. In tutto ciò Enzo Bambolina, colui che ha ricevuto le offese di Lino, è stato preso di mira dagli haters. La bacheca social è diventata depositaria di offese e odio. Insomma la decisione presa dal Grande Fratello ha prodotto un ulteriore onda d’odio che si sta riversando sul giovane.

I commenti che vanno per la maggiore dicono che Enzo abbia “bullizzato” Lino. “Non ti sei comportato bene e ne pagherai le conseguenze anche tu…”. Altri scrivono: “Se fossi in te mi chiuderei in casa.” E poi ancora: “Inutile cercare notorietà facendo queste schifezze…”. Enzo non ha ancora commentato la decisione del Grande Fratello ma sicuramente avrà letto la sua bacheca Instagram. Non sappiamo se, e come, reagirà Lino ma speriamo abbia la sensibilità di prendere le distanze da chi commenta in maniera così feroce. Saper fare un passo indietro potrebbe essere la mossa giusta per evitare che l’odio continui a generare altro odio. Anche se sappiamo quanto Lino ci tenesse a partecipare al Grande Fratello e siamo certi che non prenderà bene la notizia della sua squalifica.

Alfonso Signorini perde una pedina importante del gioco

Intanto Alfonso Signorini si trova senza un concorrente che avrebbe certamente creato dinamiche vivaci. Il triangolo Lino-Alessia-Maika muore così, senza neanche aver lasciato il segno. Le vicende amorose dei tre protagonisti avevano generato grande attenzione per tutta l’estate. In molti erano davvero curiosi di assistere alle litigate tra Alessia e Lino. Ora non ci resta che preparare i popcorn in attesa che Signorini riveli la decisione a Lino.