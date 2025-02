GF, ”Mi stai facendo inc*” autori litigano in diretta. Errore gravissimo

Il Grande Fratello non smette mai di stupire e proprio nella notte tra il 5 e il 6 febbraio ha spiazzato il pubblico fedele che segue il reality anche nelle ore più improbabili. Questa volta non si tratta di vicende relative ai gieffini ma a due autori che erano in turno. Alcuni utenti hanno condiviso su X un filmato della diretta in cui si sente una lite tra gli addetti ai lavori. Il video è diventato virale.

GF, due autori litigano in diretta

Nel bel mezzo della notte mentre i concorrenti dormivano nelle loro stanze, due autori hanno iniziato a litigare dimenticandosi di avere i microfoni accesi, diventando così i nuovi protagonisti dei social. Non è la prima volta che si verificano episodi così ma nel dettaglio ecco cosa è successo oggi. Uno degli autori, un uomo per la precisione, si è rivolto alla sua collega, dicendo: “Vabbè poi li facciamo insieme, magari te li porto qua”. La risposta dell’autrice non è tardata ad arrivare, infatti, si sente: “Sì sì. Poi li facciamo insieme. Anche io me li sto portando qui…”.

L’autore, però, ha replicato e con tono accesso ha iniziato ad urlare: “Non stai facendo niente. Adesso mi stai facendo inca***re dai. Non stai facendo niente eh”.

Dopo quelle parole la regia ha tolto la diretta per poi tornare pochi minuti dopo.

dio in regia che litigano coi microfoni aperti alle 3 di notte pic.twitter.com/sB3gkoJsX7 — mics 🦖 v. (@lautarismho) February 6, 2025

La reazione del pubblico

Il video è diventato virale e sono tanti ad aver detto la loro su quanto accaduto tra gli autori. “Ma tutto bene?“, qualcuno ha scritto su X dove da settimana è in corso una polemica tra gli utenti che continuano a ribadire che il Grande Fratello sia diventato un gioco realizzato a tavolino dove ormai ogni concorrente è una marionetta di Alfonso Signorini e gli autori.

Ultime news sul reality

In attesa di seguire la prossima puntata del Grande Fratello, ripercorriamo le ultime ore nella casa più spiata d’Italia. Qualche giorno fa vi è stato un bacio tra la Prestes e Javier, intanto, Zeudi ha trascorso del tempo da sola ed è apparsa molto provata. Ha spiegato di essere rimasta delusa da quanto è accaduto. C’è poi Alfonso che ha rivelato che l’incontro con la mamma di Chiara durante la diretta lo ha portato a riflettere sul futuro della relazione una volta lontani dalle telecamere. Shaila e Lorenzo sembrano aver superato la crisi.