GF, mamma di Greta Rossetti: “Mirko pentito di aver lasciato Perla”

Ormai quasi non passa giorno in cui non ci sia motivo di parlare di Perla Vatiero e Mirko Brunetti. I due ex fidanzati hanno infatti dato molto materiale al mondo del gossip negli ultimi mesi e oggi, a fare nuove rivelazioni sul conto dei due ex partecipanti di Temptation Island, è stata ancora una volta la mamma di Greta Rossetti, ex tentatrice ed ex compagna di Brunetti. Rivelazioni a dir poco scottanti su Mirko e sui suoi sentimenti, a quanto pare mai sopiti, nei confronti di Perla.

Il pentimento di Mirko e la proposta di matrimonio

Come anticipato, nel corso della trasmissione radio di Giada Di Miceli, “Non succederà più”, Marcella Bonifacio, mamma della gieffina Greta Rossetti, è tornata a parlare del Grande Fratello e di uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione del reality: Mirko Brunetti.

Stando a quanto affermato dalla Bonifacio, l’ex gieffino le avrebbe fatto delle confessioni molto importanti in passato. Pare infatti che tra i piani di Brunetti, prima di entrare a far parte del cast di Temptation Island, ci fosse quello di chiedere alla sua fidanzata dell’epoca, Perla, di sposarlo. Una dichiarazione che lascia sgomenti trattandosi di un progetto di vita molto importante e che fa decisamente a pugni con la decisione di uscire dal celebre reality dei sentimenti con un’altra ragazza.

Insomma, a quanto pare Mirko non ha dimostrato una grande sicurezza riguardo i suoi sentimenti per Perla negli ultimi anni. Cosa che si è resa evidente sin dai momenti successivi alla sua uscita da Temptation Island. La Bonifacio ha infatti raccontato come Mirko fosse solito guardare le puntate di Temptation Island in compagnia della famiglia della Rossetti. Un momento di convivialità durante il quale Brunetti non riusciva proprio a evitare di fare “strane smorfie” ogni volta in cui vedeva la sua ex compagna.

Un gesto molto eloquente che, stando alle dichiarazioni della Bonifacio, sottintendeva un estremo pentimento da parte dell’ex gieffino per la fine della love story con la Vatiero: “Se lui amava ancora Perla? Posso dire che quando guardavamo le puntate di Temptation lui faceva le facce… Secondo me era ancora preso”.

Le lacrime di Greta

Per concludere, la mamma della Rossetti ha anche rivelato che la figlia, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello, si è lasciata andare a una sorta di pianto liberatorio. A farla soffrire era l’idea che Mirko potesse provare ancora un sentimento molto profondo nei confronti della sua ex: “Prima che Greta entrasse al GF una sera eravamo a vedere X Factor e lei è scoppiata a piangere mi ha detto ‘avevi proprio ragione’”. Ora però le cose sembrano essere cambiate e Greta è addirittura diventata amica della Vatiero.

Chissà cosa succederà in futuro: tanti fans della coppia formata da Mirko e Perla sperano a questo punto che la proposta di matrimonio arrivi davvero, magari durante una delle dirette del Grande Fratello e tra le lacrime di Alfonso Signorini.