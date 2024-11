GF Lorenzo in tugurio, è caos: lanciato sgabello e pugni su porta

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Ieri sera, difatti, c’è stata un’accesa discussione tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Le parole rivolte dalla seconda alla prima sono state sentite anche da Lorenzo Spolverato, attualmente nel tugurio. Quest’ultimo, difatti, avrebbe origliato nonostante la regola che vieti di farlo. La sua reazione a quanto sentito è stata davvero forte: il gieffino ha difatti lanciato per aria uno sgabello ed iniziato a dare pugni sulla porta. Intanto Alfonso D’Apice è scoppiato in lacrime per Federica Petagana. Scopriamo meglio che cosa è accaduto.

Ieri sera nella Casa del Grande Fratello si è scatenato il caos. Lorenzo Spolverato, che si trova attualmente nel tugurio, ha difatti origliato una discussione tra Shaila Gatta e Helena Prestes. Alcune delle parole sentite lo hanno mandato su tutte le furie, portandolo a scaraventare per aria uno sgabello e sbattere i pugni contro la porta. Proprio il gieffino, nelle ultime 48 ore, aveva bacchettato i compagni che avevano cercato di sentire cosa si dicessero i compagni fuori dal tugurio o comunicare con loro. C’è difatti una regola che vieta apertamente di farlo. Questa è stata infranta dallo stesso Lorenzo, scatenando la reazione di Yulia Bruschi, attualmente con lui nel tugurio. La gieffina ha condannato il suo comportamento, aggiungendo di non voler rischiare di rimetterci a causa sua. A quel punto il coinquilino l’ha invitata a non pensare a quello che fa lui.

Intanto, sempre all’interno del tugurio della Casa più spiata d’Italia, Alfonso D’Apice si è sfogato con Mariavittoria Minghetti. Il gieffino è scoppiato in lacrime a causa di alcuni comportamenti dell’ex fidanzata Federica Petagana. Nello specifico a ferire Alfonso è stata l’indecisione della coinquilina tra lui ed il suo fidanzato storico Stefano Tediosi. Nel corso dell’ultima puntata, la gieffina aveva anche annunciato ad Alfonso Signorini di volersi prendere del tempo per sé stessa, senza pensare a nessun altro. Tuttavia proprio qualche giorno prima aveva baciato D’Apice, facendogli pensare che il loro rapporto potesse tornare quello di prima. Mariavittoria ha cercato di consolare Alfonso, il quale ha tuttavia preso una decisione drastica.

Queste, difatti, sono state le parole del gieffino in risposta a Minghetti: