GF, il “guru della moda” pronto a entrare: Lorenzo l’aveva previsto

C’è chi sta aspettando questo momento da settimane e chi mente. Di che cosa stiamo parlando? Del tanto attesissimo confronto tra Lorenzo Spolverato e il plurinominato “guru della moda“. Nella puntata del Grande Fratello prevista per domani, giovedì 16 gennaio 2025, pare ci saranno delle novità croccanti in merito a questo blocco. Il faccia a faccia tra l’inquilino e colui con il quale avrebbe avuto un rapporto particolare, potrebbe davvero avvenire durante la diretta di Canale 5. Lorenzo, dal canto suo, ha più volte negato l’esistenza di questa persona nella sua vita, ma lo stilista ci ha tenuto a ribadire più e più volte di conoscere molto bene il concorrente. Che sia la volta buona per alzare lo share definitivamente? Chissà, intanto il pubblico sta già preparando i pop-corn.

Chi è il “guru della moda” e che cosa fa nella vita

Il suo nome sta circolando da settimane su tutti i media e a quanto pare domani sera daremo anche un volto (e una voce) a questa persona. Si chiamerebbe Saro Mattia Taranto e lavorerebbe come stylist per un noto brand di moda, Alviero Martini. Non si hanno molte informazioni in merito, anche se, qualche tempo fa, sul web è apparsa una foto che lo ritraeva insieme a Lorenzo, che però ha sempre smentito di avere avuto un flirt con lui, e con gli uomini in generale.

Le ultime parole di Lorenzo sul “mondo moda”: nuove rivelazioni choc

Questa cosa del “guru della moda” continua a sentirsi nell’aria della Casa, specialmente quella vicina a Lorenzo. Proprio ieri, infatti, l’inquilino del GF ha nuovamente ribadito di non avere mai avuto relazioni sentimentali con uomini che lavorano nel mondo della moda. Non solo, perché Lollo, attualmente felicemente fidanzato con Shaila Gatta, ha anche ammesso di avere lavorato con molti brand di lusso, ma questo “guru della moda”, lui non lo ha mai frequentato. Ad aggiungere pepe alla vicenda le nuove rivelazioni choc del concorrente:

Forse dei casting director, ma io non ho mai fatto nulla, mi è stato proposto, ma non ho mai accettato […]

Lollo ha anche voluto precisare di avere sempre detto di no a tutti e forse è esattamente questo a interrogarlo sul perché, proprio adesso, stiano continuando a venire fuori rumors e pettegolezzi sul suo conto.

Dentro la Casa del GF i dubbi sulla questione rimangono e forse fra tutti è Luca Calvani il più perplesso degli inquilini. Ricordate la sua provocazione dopo la puntata di lunedì? Una volta chiusa la diretta, Lorenzo ha messo in dubbio l’attore toscano su quanto Enzo Paolo, forse, gli avrebbe suggerito da fuori. “Tu neghi quello che ha detto Jessica, ma nessuno di noi può sapere la verità perché eri solo con Enzo”, ha detto Spolverato a Calvani. L’attore, però, ha sfilato la spada e decisamente spazientito dal coinquilino, ha risposto: “Pensa alle tue cose non chiarite, come chi è il guru della moda…“. La risposta alla provocazione è un chiaro segnale che Lollo, in fondo, pensa che questa persona varcherà la porta rossa, o al massimo finirà in Superled:

Ma chi è questo guru della moda di cui parlate? Chi è? Vorrei proprio conoscerlo anche io. Tanto arriverà, si arriverà qui il guru della moda. Verrà…

Forse, a questa domanda, daremo una risposta domani sera e forse, finalmente, la verità verrà a galla. Certo, senza Helena dentro sarà tutta un’altra cosa e probabilmente non basterà questo blocco fashion a fare rialzare lo share.