GF, Greta Rossetti alla reunion di ex gieffini senza Sergio. Il motivo

Ieri sera, venerdì 13 settembre, gli ex coinquilini della Casa più spiata d’Italia si sono rivisti in occasione del compleanno di Federico Fusca. Lo chef ha infatti festeggiato il suo giorno speciale nel celebre ristorante di cucina giapponese gestito da Rosy Chin, altra ex protagonista del celebre reality show condotto da Alfonso Signorini.

Un’occasione molto speciale e che ha permesso a tutti loro di rivedersi dopo tanto tempo e aggiornarsi sulle loro vite. È però stato un particolare della festa a catturare l’attenzione degli utenti del web: la rumorosa assenza di Sergio D’Ottavi. L’ex gieffino non si è infatti visto in nessuna delle Instagram stories postate dagli invitati mentre la sua (ex?) fidanzata Greta Rossetti era presente.

Un dettaglio che ha sollevato un vero e proprio polverone e che ha fatto domandare a molti quale potesse essere il motivo dietro la decisione di Sergio.

Greta si nasconde

Un duro colpo per i fans della coppia formata da Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi che, dopo l’avvistamento in quel di Torino, erano convinti che tra i due fosse tornato il sereno. A quanto pare le cose non stanno così dal momento che l’ex tentatrice si è presentata da sola alla festa di compleanno di Federico Fusca.

Ma non è tutto perché la Rossetti non risulta essere presente in nessuna delle fotografie della serata postate dai partecipanti, salvo comparire in un breve frame di un video. A inizio serata, infatti, il festeggiato ha pubblicato nelle sue Instagram stories uno scatto della tavolata: fotografia nella quale, ovviamente, di Greta non si vede nemmeno l’ombra.

Insomma, sembra proprio che l’ex tentatrice volesse nascondere la sua presenza alla festa, forse proprio per evitare spiacevoli domande sull’assenza di quello che tutti credevano fosse tornato a essere il suo compagno. La situazione si fa sempre più intricata.

Perché Sergio ha deciso di non presentarsi

Venendo invece ai motivi per i quali Sergio potrebbe aver deciso di non presentarsi ai festeggiamenti, uno di questi è stato ipotizzato da una follower di Amedeo Venza. L’esperto di gossip nelle ultime ore ha infatti condiviso il messaggio di un’utente nel quale affermava di essere d’accordo con la decisione di D’Ottavi, visto come sono andate le cose con due dei presenti all’evento: Mirko Brunetti e Vittorio Menozzi.

Ma non è tutto in quanto l’utente ha poi anche commentato la decisione di presentarsi alla festa di Greta Rossetti e il suo mal riuscito tentativo di non farsi notare: “Sergio non ci sarebbe mai andato. Mangiare allo stesso tavolo con Vittorio e Mirko? Non l’avrebbe mai fatto… Ahimè non si può dire lo stesso di Greta. Non riesco a capire perché non si faccia vedere quando tutti sanno che è lì”.

Potrebbe quindi essere proprio per questo che Sergio ha deciso di declinare l’invito alla festa. In effetti, come in molti ricorderanno, i rapporti tra i tre ex gieffini sono tutto fuorché idilliaci.

Il dettaglio che ha fatto infuriare i fans

Una cosa è certa: al centro dell’attenzione degli utenti social ieri sera non vi era sicuramente il festeggiato. A scatenare un’altra bufera è stato infatti un secondo dettaglio che ha coinvolto nuovamente Greta. Nel corso del breve video in cui compare l’ex tentatrice, unica prova della sua presenza alla festa, si nota il cellulare di Greta appoggiato sul tavolo.

L’attenzione del web è stata catturata dall’immagine del blocco schermo del suddetto cellulare: una fotografia che i fans più accaniti della Rossetti sanno per certo risalire al periodo in cui l’ex tentatrice intratteneva una relazione con Mirko Brunetti. L’immagine è infatti stata scattata direttamente dal papà di Mirko proprio durante il periodo in cui i due uscivano insieme. Ma non è tutto perché pare che la suddetta fotografia fosse anche la preferita di Brunetti.

Gli utenti del web aspettano con ansia una spiegazione da parte di Greta sull’accaduto. Chiarimento che alcuni di loro sono convinti arriverà nel corso delle prossime ore. Non resta da fare altre che attendere che l’ex tentatrice si esprima in merito e, ancora una volta, chiarisca i dubbi relativi alla sua relazione con Sergio e chiuda definitivamente il capitolo Mirko.