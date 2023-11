GF: Giuseppe delude i Beabaldi. Arriva un aereo per Beatrice

Al Grande Fratello un messaggio ha messo in allerta Giuseppe Garibaldi: i fan si sono schierati dalla parte di Beatrice Luzzi. Dopo gli avvenimenti accaduti nelle ultime puntate e le forti discussioni, i sostenitori della coppia hanno deciso di prendere una netta posizione, mandando un aereo a sostegno dell’attrice.

Questa mattina, nel cielo di Cinecittà, sono stati mandati in cielo alcuni messaggi. Tra i tanti passati oggi, uno ha sorpreso sia al di fuori della Casa che dentro. “Bea solo con te. Ex Beabaldi“. La frase è a sostegno della Luzzi e contro Giuseppe che ha deciso di chiudere la relazione e che ha usato parole di disprezzo nei confronti dell’attrice.

Le reazioni sono state diverse. In primis i due non si aspettavano un aereo del genere, soprattutto dopo che avevano chiesto ai fan di non spendere più soldi per loro. Nessuno avrebbe mai pensato che i Beabaldi potessero prendere una netta posizione per l’uno o per l’altra. Mentre Giuseppe ha ringraziato timidamente e poi ha preferito rientrare, lei è rimasta sorpresa. Da una parte è stata felice, perché compresa dai fan, dall’altra si è dispiaciuta per Garibaldi.

La Luzzi ha quindi detto: “Spero di riuscire ad andare avanti con dignità e senza deludervi“. Così ha chiarito di voler continuare su questa linea, nonostante la difficoltà.

La reazione che più ha fatto sorridere i fan è stata quella di Fiordaliso: “Nooo, menomale va’ che hanno capito tutto“. La cantante infatti ha sempre difeso la Luzzi nelle dinamiche di coppia, accusando anche Giuseppe di aver illuso Beatrice ai fini del gioco.

Qualche ora dopo entrambi sono tornati sull’argomento. La Luzzi ha detto di essere molto dispiaciuta a Fiordaliso poiché ha capito che il ragazzo non l’ha presa bene. La cantante e Letizia Petris sostengono che l’aereo sia dovuto ad una delusione provata dai fan perché la storia è finita.

Giuseppe a Mirko Brunetti ha rivelato di esserci rimasto un po’ male, ma non ha capito cosa ha fatto cambiare idea ai loro sostenitori. L’amico lo ha fatto riflettere sui suoi comportamenti: lui spesso non si è comportato bene nei confronti dell’attrice e forse proprio per questo i fan “hanno deciso di proteggerla”.

Gli ultimi avvenimenti tra Beatrice e Giuseppe

Nella puntata andata in onda il 13 novembre, Garibaldi, poche ore prima del compleanno della Luzzi, ha detto in diretta di volerla lasciare. Dichiarazione che ha sconvolto Alfonso Signorini e i telespettatori. Nelle puntate successive (e anche nei daytime) Giuseppe ha cambiato comportamento nei confronti dell’ex, spesso offendendola e accusandola di “voler manipolare gli altri“.

Da questo momento Beatrice ha preso le distanze dal ragazzo, nonostante più volte ha dichiarato di essere molto presa da lui. Al momento la coppia cerca di evitarsi anche se non mancano mai frecciatine e sguardi particolari.

Secondo alcuni utenti ora questo aereo potrebbe cambiare di nuovo la situazione e magari Garibaldi, capendo che ha perso consensi, farà un passo indietro.