GF, Giselda smascherata: ‘E’ finita la recita’ Cosa è successo

Il famoso quarto d’ora di popolarità di Andy Warhol per qualche ex gieffino sembra non finire mai.

Giselda Torresan, la montanara di questa edizione del Grande Fratello si è montata la testa e sui social smascherano la sua recita.

Quest’anno gli inquilini della casa di Cinecittà si sentono celebrità fatte e finite più del solito.

Tra Mirko e Perla che chiedono cifre da capogiro per fare delle serate, le voci di Anita e Garibaldi che avrebbero richiesto di fare i provini per l’Isola, tutti cercano di affermarsi nel mondo dello showbiz.

Anche quelli che dentro il programma sono durati quanto il proverbiale gatto in tangenziale non si rassegnano ad essere tornati alla normalità.

L’ultima delle vip in disperata ricerca di attenzioni è Giselda Torresan.

Alfonso Signorini aveva puntato sui siparietti della allegra montanara un po’ svampita, che però non avevano mai convinto i social.

Nessuno aveva mai creduto alla recita della ragazza di montagna che non ha il cellulare e non sapeva usare neanche i fornelli ma che stranamente era finita nel programma più famoso della televisione italiana.

Infatti i telespettatori hanno punito presto il personaggio di Giselda facendola uscire al primo televoto disponibile.

Ma a sentire lei, è stata una protagonista fondamentale.

Giselda e il tweet ‘Io so’ io e voi…’ che l’ha fatta finire nella bufera

Un paio di giorni fa, Giselda aveva pubblicato un tweet, celebrando una settimana dalla vittoria di Perla.

Ha vinto la semplicità contro le cattiverie

Ha scritto, riferendosi ovviamente alle cattiverie di Beatrice Luzzi, l’arcinemica di tutta la casa.

E nei commenti è partita una valanga.

‘Ma se quando sei uscita manco era entrata Perla! Non la conosci nemmeno e lei non ti considera’ ‘Ma chi ti conosce, non sei durata nulla casa, non puoi parlare di chi c’è stato sei mesi’

E Giselda è partita alla riscossa con una risposta che ha peggiorato la situazione.

Ho fatto 17 puntate serali . Vediamo te quanto duri . — Giselda Torresan (@GiseldaTorresan) April 1, 2024

Questo caratterino dove stava nella casa? Glielo hanno chiesto.

Ecco che cade la maschera:

Nella casa hai fatto solo finta di essere una rinc********, sei solo una vipera. Ma chi ti credi di essere Hai fatto 17 puntate seduta sul divano e nessuno ti ha mai rivolto parola, non te la credere! La più fake di tutti!

E qualcuno ha addirittura fatto un appello ai colleghi montanari per salvarne l’orgoglio, macchiato dalla Torresan.

Gente di Montagna fatevi sentire 😅 sono sicuro che non siete tutti così rintronati.. sta Giselda non vi sta facendo fare una bella figura.. un po di amor proprio e che diamine 🙆‍♀️ questa non ci sta con la testa ne spara una al giorno 🤨 si crede sto.. ma scendesse dal piedistallo pic.twitter.com/3kpbexE85m — ❤️Humana83❤️ 🌈 Raimbow Stan Account 🌈Reietta 🔥 (@Humana83) April 4, 2024

Insomma, Giselda Torresan è scesa dalla montagna una volta ed è rimasta seduta per diciassette sere bella comoda sul divanetto degli ex inquilini, Alfonso non l’ha mai interpellata, ma lei si sente al pari dei finalisti.

Ora lei dice che non ha intenzione di andare né all’Isola dei Famosi né in altri programmi, ma chissà quanto ancora ci farà credere di essere una celebrità per essere rimasta sullo sfondo per quattro mesi?

La maschera da Heidi è caduta, ormai tutti hanno visto il suo vero carattere e i social si sa, non perdonano gli arroganti.