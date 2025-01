GF flop, critiche anche fuori la casa: Morlacchi derisa per la sua hit

La nuova edizione del Grande Fratello sta cercando di decollare da settembre ma purtroppo senza successo. Il risultato è una lenta agonia fino all’arrivo della finale. Alfonso Signorini, alla conduzione del programma, non racconta più niente di nuovo. Anzi! I temi trattati (sempre gli stessi) vengono raccontati con banalità. Oppure, peggio ancora, vengono esaltati senza la reale necessità. Causando la sensazione di star vedendo qualcosa di artefatto. Un esempio lampante è stato l’incontro tra Lorenzo ed il “Guru della moda”. Quest’ultimo si è fatto portavoce di un movimento di ribellione senza che fosse necessario. Il suo intento reale era, probabilmente, quello di farsi pubblicità. Il risultato? In molti, compresi quelli del programma, lo prendono in giro.

Lo scopo di avere visibilità c’è sempre stato. Solo che prima avevano qualcosa da dire. Si sono trattati, in passato, temi anche importanti. Ma sono stati affrontati con la giusta misura e argomentati con rispetto. Oggi non esiste né l’una né l’altra cosa. Oggi si esagera per emergere senza valutare se l’atteggiamento possa avere un senso. Ci si innamora per avere un po’ di visibilità durante la diretta. Sono lontani i momenti in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si nascondevano nell’armadio. Oggi il Grande Fratello è solo una vetrina annoiata. Serve per procurarsi un bagaglio importante di followers e diventare “vendibili” a livello mediatico. Ma qualcosa è sfuggito di mano.

Jessica Morlacchi: fuori dalla Casa i problemi non finiscono

Mi spiego meglio. Quest’anno la maggior parte dei concorrenti non convince. Motivo per cui il programma non riscuote grande successo. Facciamo un esempio pratico. Jessica Morlacchi è stata indubbiamente una protagonista di questa edizione. Le dinamiche create della cantante hanno mantenuto, per un certo periodo, l’attenzione alta. Poi anche a lei qualcosa è sfuggito di mano. Tanto che alla fine ha deciso persino di auto eliminarsi. Uscita dal Grande Fratello Jessica è tornata alla sua vita professionale. E cosa ha deciso di fare?

In qualità di cantante la Morlacchi sta facendo uscire il suo nuovo singolo intitolato “Ambaradam”. In fin dei conti sfrutta la scia della notorietà. Essendo appena uscita dal programma. Solo che in molti non hanno gradito la sua personalità. Spesso definita arrogante, perfida e inappropriata. Così i commenti sotto al video che annuncia la sua nuova canzone sono quasi tutti negativi. C’è chi critica il singolo ma la maggior parte sono riferiti a lei e alla sua esperienza al Grande Fratello. Che a questo punto potremmo definire il “Grande Fardello”(!). Per il peso mediatico negativo che molti concorrenti dovranno cercare di smaltire dopo l’uscita dalla Casa. Insomma… Ormai conviene davvero partecipare a questo reality?