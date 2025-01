GF, Esselunga non risparmia Shaila Gatta. Autori imbarazzati

Shaila Gatta, ex velina di Striscia la notizia è una dei concorrenti più discussi dell’edizione in corso del Grande Fratello. La gieffina sta facendo molto parlare di lei sia per la storia d’amore con Lorenzo Spolverato che per l’ultima gaffe avvenuta all’interno della casa. Nelle ultime ore avrebbe inciampato su una frase che ha chiamato in ballo la catena di supermercati Esselunga, affermando: “Solo i fessi fanno la spesa da Esselunga”. La risposta dell’azienda non ha tardato ad arrivare tanto da diventare virale sui sociale.

La risposta di Esselunga

La frase di Shaila Gatta sentita durante una diretta del Grande Fratello non solo è diventata virale ma ha fatto scaldare gli animi dell’azienda chiamata in causa. L’attuale concorrente ha suscitato una forte reazione sui social con la sua battuta in cui definiva “fessi” coloro che fanno la spesa da Esselunga.

In poco tempo l’hashtag #Esselunga è finito in tendenza, attirando l’attenzione degli utenti di tutta Italia e la catena di supermercati che ha risposto prontamente alla critica. In modo ironico e leggero, il brand ha tentato di smorzare i toni critici con la pubblicazione di una storia con tanto di foto di un gatto, accompagnata dalla frase: “Quando scopri di essere in trend. Qui Gatta ci cova”. Astuzia e umorismo sono state le parole chiave della risposta che ha fatto divertire i follower.

Senza dubbio, la risposta di Esselunga non è passata inosservata ed è stata uno spunto di riflessione. Infatti, grazie alla sportività e l’ironia con cui l’azienda ha affrontato la situazione, il brand ha attirato l’attenzione di molti utenti e ricevuto apprezzamenti. L’uso del gatto come protagonista della storia ha poi reso il messaggio più simpatico, facendo riferimento al cognome della concorrente.

Come una gaffe può rivelarsi un’opportunità

La gaffe di Shaila Gatta si è rivelata un’opportunità per Esselunga che ha sfruttato l’occasione di diventare il vero protagonista. Ci troviamo in un’epoca in cui la cura dell’immagine sui social è fondamentale e la risposta del brand è un esempio di come l’ironia e il senso dell’umorismo possano fare la differenza. Il punto di vista è diverso per quanto riguarda gli autori del Grande Fratello che, invece, hanno dovuto bloccare la messa in onda dopo la frase detta dalla concorrente.

I telespettatori non vedono l’ora di seguire la prossima puntata per scoprire se Alfonso Signorini affronterà l’argomento o tutto finirà nel dimenticatoio del reality più chiacchierato dal pubblico italiano.