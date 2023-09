GF, è polemica su Fiordaliso: battute razziste contro Arnold?

In attesa di una nuova puntata del Grande Fratello, in queste ore sul web stanno circolando dei video abbastanza polemici che coinvolgono Fiordaliso. La cantante, sebbene entrata qualche giorno dopo i suoi compagni d’avventura, sta già attirando molto l’attenzione. Solo ieri, ha avuto un forte scontro con il veterinario Claudio Roma, scontro nel quale la maggior parte del pubblico si è schierato dalla parte della voce di “Non voglio mica la luna”. Tuttavia, alcune battute pronunciate da Fiordaliso tra ieri e oggi starebbero facendo cambiare idea a diversi telespettatori. Di cosa si tratta?

L’oggetto di scherno delle battute di Fiordaliso è stato Arnold Cardaropoli, il 22enne entrato nella Casa pochi giorni fa. In un video diffusosi ieri notte su Twitter, si possono vedere i concorrenti in giardino, intenti a divertirsi tra musica e chiacchiere. Sul divano, poi, si trovano seduti Arnold e l’influencer ambientale Giselda Torresan. Ecco che, ad un certo punto, arriva anche Fiordaliso per unirsi ai compagni. Solo che, nel vedere Arnold, la cantante si rivolge a lui dicendo: “Sei troppo scuro, non ti vedevo”. Da lì, è calato improvvisamente il gelo. Il giovane tiktoker ha cercato di salvare un po’ la situazione, rispondendo in modo ironico: “Per questo mi sono messo questo chiaro”.

SEI TROPPO SCURO NON TI VEDEVO !?!?#%*^ pic.twitter.com/xHGNxhGyCg — ???????????????????????????????? (@ruffi4no) September 20, 2023

Insomma, una battuta poco elegante che non è affatto piaciuto al pubblico social. Nonostante in tanti credano che Fiordalisa non fosse malintenzionata, sostengono comunque che l’uscita sia stata inopportuna. Ma, non è finita qui. Un episodio molto simile si è ripresentato poche ore fa. Fiordaliso, Arnold e gli altri coinquilini si trovavano in salone ballando sulle note di “Tu vuò fa l’americano“. Al che, la cantante dice: “Poi lui così in mezzo a noi di colore è bellissimo, mi sembra di stare in America”.

Qualcuno le deve dire di chiudere quella bocca perché mi ha rotto il cazzo adesso eh… una, due e tre ma alla quarta battuta di questo genere inizia a dare fastidio. Ringraziasse che Arnold non dice niente pic.twitter.com/gF3OZulfOf — la doc regna ???? (@n0nl0s0spiegare) September 21, 2023

“Soprattutto balla benissimo ovviamente”, ha ribattuto subito Beatrice Luzzi, cercando di tergiversare il discorso. Ma, Fiordaliso imperterrita ha continuato a ribadire quanto le sembrasse di essere in America. Di fronte a questa seconda uscita, gli utenti social si sono ulteriormente infastiditi, interrogandosi nuovamente su come la cantante non si accorga di essere fuori luogo e complimentandosi con Arnold per la pazienza. Il gieffino, infatti, non ha risposto alla frase e ha continuato a ballare. Certo è che, se Fiordaliso dovesse insistere, il 22enne avrebbe tutto il diritto di palesare il suo fastidio. Bisognerà dunque vedere come si comporterà l’artista nei prossimi giorni per scoprire cosa succederà.