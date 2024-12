GF, che delusione! Cesara e Beatrice criticate: ‘incoerenti’

La puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 2 dicembre 2024 ha allo stesso tempo intrattenuto e deluso. Intrattenuto perché lo share è oggettivamente salito dall’ultima volta, deluso perché, come spesso accade, ciò che vorrebbe il pubblico a casa non avviene quasi mai.

Le aspettative per questa puntata erano alte, ma forse anche un po’ troppo utopiche. Ricordate il durissimo scontro tra Shaila Gatta ed Helena Prestes? Ecco, sul web non si è fatto altro che inneggiare la squalifica dell’ex velina (insieme a quella di Giglio e di Jessica), ma in puntata nulla di tutto ciò è avvenuto. Solo una (la solita) strigliata da parte di Alfonso Signorini nei confronti delle espressioni utilizzate dagli inquilini verso la modella brasiliana. Parole definite “violente”, “malvagie”, “deprecabili”, ma di squalifiche e ammonimenti neanche l’ombra, anzi.

A gettare ancora più rabbia su un quadro di per sé già spiacevole, ci si è messa anche Cesara Buonamici. L’opinionista e volto noto del Tg5, ha infatti dato l’immunità proprio a Shaila; un gesto considerato dal pubblico “evitabile” e “incoerente” dato quanto successo in puntata. Perché rendere immune dalle nomination la stessa persona che fino a qualche secondo prima è stata ripresa dal conduttore (e non solo da lui) per il suo comportamento inopportuno nei confronti di un’altra donna? Forse c’entra lo share, o forse si tratta solo di dinamiche.

Oltre il danno anche la beffa: anche Beatrice Luzzi criticata dal web

A stupire in negativo il pubblico da casa è stato però l’intervento di Beatrice nei confronti di Helena. Nella puntata di lunedì, infatti, l’opinionista ha certamente “denunciato” il siparietto creato da Shaila con Helena, ma dall’altra parte ha commentato quest’ultima alludendo che forse, sotto sotto, è proprio lei a provocare e “a mettere pepe”. Una dichiarazione che il web non ha affatto apprezzato, soprattutto se si guarda la sua di edizione al GF: “Anche lei aveva messo pepe nella sua edizione e non pensavo che questa sera di sarebbe scagliata contro Helena […]”, ha scritto un utente su X.

Molte persone si sarebbero aspettate parole diverse da Beatrice per Helena; ben accetti i consigli, ma troppo poco tempo speso a redarguire chi, quella scena pietosa, l’ha messa in atto:

“Si premia chi sbaglia e si affossa chi è innocente”: le cadute del GF

Forse quello di Luzzi era solo un consiglio spassionato per Helena: “Ha solo dato un consiglio, anzi le ha fatto un complimento, si svilisce andando dietro a Lorenzo e non pensando a un suo percorso”, ha affermato un altro utente sul social dei tweet. Come sempre non esiste un unico schieramento, ma ieri sera, per l’ennesima volta, qualcosa è andato storto…e non è piaciuto.

Il sentore è sempre lo stesso: valgono più le dinamiche delle azioni. Un concetto di per sé ragionevole, dato che il Grande Fratello senza dinamiche (e lo abbiamo visto) non sarebbe nulla, ma a volte è come se mancasse un po’ di coerenza.

Dare l’immunità alla persona che è finita al centro delle critiche per aver commesso un gesto INQUALIFICABILE penso l’opinionista (ma anche il programma/autori) più vergognosa in assoluto.

Il mood che sta continuando a crescere su X è esattamente questo: il pubblico è sempre più deluso dai soliti errori, dall’incoerenza del conduttore e dalle scelte discutibili delle opinioniste (anche se Beatrice finora era stata lucidamente oggettiva). A che gioco stanno giocando tutti? I punti deboli del reality di Canale 5 sono numerosi, ma a quanto pare le sfuriate aggressive sono servite a fare crescere lo share. Sì, ma a che pro? Forse parte di quella crescita sperava in qualche provvedimento: niente, e la delusione continua.

A sorpresa Stefania Orlando entra al GF: nuovo tentativo di ripresa

Dulcis in fundo, proprio qualche ora fa è emersa una novità: Stefania Orlando entrerà nella casa del Grande Fratello come nuova concorrente. A spifferarlo è Davide Maggio, che con quasi assoluta certezza ci informa che l’ex gieffina (edizione Zorzi, per intenderci) varcherà la porta rossa lunedì 16 dicembre. Un nuovo tentativo di riacchiappare gli ascolti?