GF, furia social di Marcella: Beatrice ‘Crudelia’ e Sergio ‘scagnozzo’

Nomination di fuoco ieri sera per gli ottavi di finale del Grande Fratello: i concorrenti si sono trovati in una catena di nomination per mandare i loro preferiti al televoto per la finale e Sergio D’Ottavi ha scelto di non mandare in finale Greta Rossetti, sorprendendo tutti. La risposta di Marcella Bonifacio, onnipresente mamma della gieffina, non si è fatta attendere ed è stata spietata nei confronti del concorrente.

Greta devi svegliarti, spero che tu esca!

Non è la prima volta che Marcella si scaglia contro Sergio, accusandolo di manipolare Greta. Nei giorni scorsi, sui suoi profili TikTok e Instagram, Marcella ha ribadito che secondo lei il legame sentimentale nato tra la figlia e D’Ottavi sia tutta una strategia e ha dunque esortato la figlia a prenderne coscienza.

Avendo sempre caldeggiato per il rapporto tra Vittorio e Greta rispetto a quello con Sergio, la donna non si è limitata a postare nelle sue storie video e immagini della figlia e Menozzi, dichiarando il modello più genuino. Durante le nomination di ieri sera ha addirittura augurato a Greta di uscire per tornare tra i suoi veri affetti e allontanarsi da Sergio, che la starebbe solo sfruttando.

Beatrice Crudelia De Mon, Sergio il suo scagnozzo

Attingendo ai cattivi della tradizione Disney, nelle scorse settimane, Marcella aveva soprannominato Beatrice Luzzi ‘Crudelia De Mon’ e l’aveva accusata di tramare alle spalle di Greta insieme ai suoi complici Stefano Mieli e Sergio D’Ottavi, appellandoli come gli scagnozzi della De Mon, Gaspare ed Orazio.

I suoi sospetti della genuinità dell’affetto di Sergio nei confronti di Greta sono stati confermati durante le nomination di ieri sera.

I concorrenti si sono trovati nella classica catena di votazioni a scegliere chi tra i loro coinquilini meritasse di andare al televoto per la finale. Greta ha nominato Sergio in nome del loro rapporto, ringraziandolo per averla aiutata a ritrovare la sicurezza in se stessa. Sorprendendo tutti, Greta in primis, Sergio non ha ricambiato il voto.

Infatti, la sua preferenza è andata a Massimiliano Varrese e, quando Alfonso lo ha interrogato sul perché non avesse nominato per la finale Greta, Sergio ha dichiarato che, in confronto agli altri nella casa, Greta non merita la finale visto il suo percorso, altalenante e incompleto.

Ed ecco che arriva lo sfogo di Marcella sui social.

Che cosa vi avevo detto? Io ho sempre avuto ragione, ‘Orazio’ non ha nominato Greta! Ve lo avevo detto!

Queste le sue parole sullo scagnozzo di Crudelia De Mon/Beatrice Luzzi. Non resta che aspettare, a meno di una settimana dalla finale, se Marcella interverrà nuovamente nella casa per mettere in guardia Greta. O se la ragazza prenderà le distanze da Sergio, proseguendo a cercare la propria indipendenza, come le aveva suggerito la mamma durante l’ultima visita.