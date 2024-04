GF, Alessio perde le staffe: ‘Chiedetemi scusa, altrimenti…’

Nelle scorse ore, Alessio Falsone è stato riempito di critiche sui social a seguito di una storia ironica che aveva postato. Il Gieffino perde la pazienza e sbotta, invitando i suoi hater a chiedergli scusa, altrimenti…

Che fosse di temperamento caliente ce ne eravamo accorti durante il Grande Fratello.

Alfonso Signorini più volte aveva dovuto riprendere Alessio Falsone, ritenuto aggressivo anche dagli altri concorrenti della casa di Cinecittà.

Ma ora che le telecamere sono spente, non ci sono più filtri e il giovane allenatore può sfogarsi come vuole!

Gli odiatori seriali di Internet continuano a prendere di mira gli ex inquilini, prendendoli in giro per le docce fredde che ricevono in giro, nonostante loro si aspettassero di essere diventati delle celebrità, l’ultimo colpito dalle frecce al vetriolo è proprio il fidanzato di Anita Olivieri.

‘Sei un poveraccio!’ Falsone non ci sta e sbotta

In un box domande, Alessio ha ricevuto uno dei soliti attacchi.

Nessuna serata eh? Non vi vuole nessuno

Si legge su Instagram, a queste parole Falsone ha risposto con il suo piglio sarcastico

Eh no che non ci vogliono, se mi dovessero pagare per andare a fare serata correrei! Ma ho già da fare. Devo andare a Napoli, poi a Milano, poi a Roma, poi a Ibiza. Poi devo portare Anita a Barcellona e a Parigi.

Poi fa, come si suol dire, ‘ lo sborone’

Ora poi devo andare a comprare la nuova macchina. Non so se scegliere la nuova Tesla o la nuova Maserati. Delle Tesla ne ho avute già di tre colori, devo decidermi

E’ con questa risposta che Alessio si è dato la zappa sui piedi, perché qualcuno non ha capito l’ironia delle sue parole e lo ha preso sul serio.

Eccolo, questo fa il fenomeno Così parlano solo i poveracci Menomale si è fidanzato con una peggio di lui Fa tanto il grosso poi si è piegato per fare la storiella sennò non era nessuno!

Sono solo alcune delle parole che sono arrivate al calciatore nelle ultime ore a seguito di quella storia scherzosa.

Lui non ci sta più e risponde a tono

Secondo me avete usato delle parole troppo offensive, perché non ci prendiamo un caffé, eh? Vi invito a prenderci un caffé così vi renderete conto di essere stati stupidi e mi chiederete scusa.

Io sono profeta, lo so che mi chiederete scusa.

Poi invoca spiriti superiori