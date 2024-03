GF 8, Perla pronuncia di nuovo la n-word. Arriverà la squalifica?

A poche settimane dalla finale del Grande Fratello, il comportamento tenuto dagli inquilini della Casa più spiata d’Italia non smette di far discutere. Come in molti sapranno, il protagonista assoluto delle ultime settimane è stato Alessio Falsone che, tra alcuni comportamenti giudicati spesso fuori dalle righe ed eccessivi nei confronti degli altri inquilini, e la chiacchierata love story con Anita Olivieri, si è guadagnato di diritto un posto d’onore nella classifica dei personaggi più discussi e controversi di questa edizione del reality show.

Allo stesso tempo però c’è un’altra gieffina che ha fatto molto parlare di sé nel corso di questi mesi: Perla Vatiero. In particolare, a occupare un posto in prima pagina nei giornali di gossip, sono quasi sempre stati gli scivoloni della Vatiero che, in più occasioni si è resa protagonista di dichiarazioni che in passato sono anche costate la squalifica ad concorrenti del programma. Nelle ultime ore però la Vatiero ci è ricascata: ecco che cosa ha detto questa volta.

L’ennesimo scivolone di Perla Vatiero

Mentre si trovava in giardino a chiacchierare amabilmente con Alessio Falsone, la gieffina ha nuovamente pronunciato la n-word parlando della serata recentemente trascorsa con le altre gieffine nella suite. Le ragazze in quell’occasione avevano ricevuto una sorpresa: la visita di alcuni ballerini cubani che la Vatiero, nel suo discorso, ha indicato usando la famosissima n-word: “C’erano i neg** cioè i ragazzi di là”.

Sta sera bestemmia palese di alessio e Nword di oerla 😂 ecco come li vogliono far fuori entro il 18 marzo 😂😂 #grandefratello pic.twitter.com/uq64DfUZuL — Stabbono te (@remarenonstanca) March 17, 2024

Una parola che spesso, nell’ultima edizione del reality, è stata usata con fin troppa leggerezza. Il motivo? Probabilmente il fatto che, a differenza delle passate edizioni del Grande Fratello, in questa occasione nessuno dei gieffini è stato realmente punito per aver usato quella parola o per aver pronunciato una bestemmia.

Le squalifiche del passato

Come in molti ricorderanno infatti, la stessa identica parola era costata la qualifica a Fausto Leali che, nell’edizione del 2020 del reality, era stato severamente punito per aver chiamato “neg**” Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. Un altro esempio clamoroso è l’espulsione, a pochissime ore dal suo ingresso nella Casa, di Riccardo Fogli. Il cantante, nell’edizione del 2022, era stato infatti eliminato dal gioco a causa di un’espressione blasfema. Infine, Stefano Bettarini che nel 2020 venne cacciato sempre per lo stesso motivo.

In molti si stanno quindi chiedendo che fine abbia fatto il rigore tanto declamato da Piersilvio Berlusconi appena qualche mese fa e che avrebbe dovuto essere il mantra di questa edizione del Grande Fratello. Molto probabilmente infatti, anche in questa occasione lo show non prenderà provvedimenti nei confronti di Perla o di chiunque altro si sia reso protagonista di un’affermazione simile.

Nonostante ciò però, l’esclamazione della gieffina non è per nulla passata inosservata ai fans del programma, che si sono letteralmente scatenati sul web ripostando il video incriminato e commentando l’accaduto, sottolineando l’immenso stupore nel vedere come una ragazza così giovane possa usare termini di questo tipo con una tale leggerezza.