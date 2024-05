GF 8, Paolo Masella al veleno su Beatrice Luzzi: la reazione di lei

Il Grande Fratello è ormai finito da più di un mese ma i concorrenti dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini non smettono di far parlare di se e di lanciarsi frecciatine assai poco velate. Questa volta lo scontro ha visto partecipi Paolo Masella e Beatrice Luzzi. I due sono stati grandi protagonisti del reality show e, come in molti ricorderanno, nel corso della loro permanenza nella Casa più spiata d’Italia, non sono mai andati d’amore e d’accordo e più di una volta si sono scontrati per le loro diverse vedute.

Va da se che i due, una volta concluso il programma, non abbiano mantenuto i rapporti e, a quanto sappiamo, non si sono mai più rivisti. Nelle ultime ore però, nel corso di un’intervista rilasciata a RDS Next, Masella ha parlato proprio della Luzzi. Ecco che cosa ha detto e quale è stata la reazione della diretta interessata alle dichiarazioni del macellaio romano.

Le parole di Paolo Masella su Beatrice Luzzi

Nel corso della sua intervista a RDS Next, Paolo Masella ha risposto a diverse domande sulla sua esperienza al Grande Fratello e alcune di queste riguardavano una delle protagoniste più discusse dell’ultima edizione del reality show: Beatrice Luzzi.

“Che cosa penso di lei? Diciamo che lei è stata la più controversa dentro quella casa. A parere mio, come ho più volte detto anche a lei, dentro la casa si è comportata in modo cattivo“, sono state le prime parole dell’ex gieffino sull’attrice. Insomma, stando a queste parole, non si può certo dire che Masella abbia un bel ricordo della Luzzi.

Il macellaio romano ha poi proseguito, spiegando le motivazioni che si celavano dietro l’apparente ostilità mostrata dagli altri gieffini nei confronti della Luzzi: “Se ti comporti in una certa maniera è normale che vai ad attirare determinati tipi di reazioni. Quindi tutte le volte che è stato detto che c’era un branco, sono azioni che portano conseguenze. Fai una cosa con uno, poi con l’altro e poi con un’altra ancora è normale che poi ti vengono contro tutti e cinque“.

A quel punto Masella, a conclusione dell’intervista, si è detto convinto del fatto che l’attrice non meritasse di portarsi a casa la vittoria, come infatti è successo: “Meritava di arrivare in finale perché alla fine è comunque una veterana, infatti è entrata il primo giorno, ma non meritava di vincere e infatti non ha vinto”. Naturalmente, le parole del macellaio romano hanno scatenato una vera e propria bufera sui social, dove le accanite seguaci di Beatrice Luzzi si sono scagliate contro di lui per difendere la loro beniamina.

La reazione di Beatrice Luzzi

Insomma, come già detto poco fa, le parole di Paolo Masella sono state molto forti e hanno fatto trasparire appieno il suo pensiero sull’ex gieffina. La Luzzi dal suo canto, pare essere rimasta molto colpita dalle dichiarazioni dell’ex coinquilino, tanto che questa mattina ha voluto condividere con i suoi fans il suo estremo disagio, pubblicando un breve video sul suo profilo Instagram.

Nel filmato, postato poche ore fa, l’attrice ha innanzitutto ringraziato ancora una volta i fans per il supporto degli ultimi mesi e ha poi aggiunto: “Vi devo confessare che questa notte ho anche un po’ pianto perché ho talmente tanto dolore accumulato, tante ferite, tante ingiustizie dette su di me che quando riescono queste tematiche mi rendo conto che ho accumulato così tanto dolore dentro che ci metterò un bel po’ a smaltirlo“.

Insomma, nel corso del video non vi è alcun riferimento diretto a Masella o all’intervista a RDS Next ma è assai probabile, dato il tempismo, che il video sia una risposta proprio alle parole del macellaio romano. Ora la palla passa a Masella: l’ex gieffino deciderà di rispondere a sua volta e continuare il dibattito oppure preferirà il silenzio?