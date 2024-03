GF 8, Letizia sbotta con Perla: il motivo riguarda Beatrice Luzzi

Ormai è palese: tra Perla Vatiero e Letizia Petris si è instaurato un rapporto quasi morboso, tanto è che la Petris negli ultimi mesi è praticamente diventata l’ombra della Vatiero. Nelle ultime settimane però i rapporti tra le due sembrano essersi incrinati. I fans del programma ricorderanno infatti il fatto che, recentemente, le due abbiano discusso animatamente a causa di Greta Rossetti e del fatto che Perla fosse stata vista parlare con l’ex tentatrice nello stesso letto. In quell’occasione la Petris aveva rinfacciato alla Vatiero di esserci sempre stata per lei ma di non aver ricevuto lo stesso trattamento. Ieri pomeriggio però la situazione è nuovamente precipitata e pare proprio che la Vatiero abbia voltato le spalle all’amica un’altra volta. Ecco che cosa è successo.

Letizia infuriata con Perla: il motivo

Stando ai video diffusi direttamente dal Grande Fratello, si apprende la motivazione che ha portato Letizia Petris a scontrarsi nuovamente con la sua amica nella giornata di ieri, venerdì 8 marzo. A quanto pare, la gieffina emiliana si è risentita particolarmente per il fatto che Perla abbia scelto proprio Beatrice Luzzi e Greta Rossetti come vj per Radio Grande Fratello, format nel quale gli inquilini della Casa più spiata d’Italia dovranno preparare una serata radiofonica.

In particolare, ciò che avrebbe fatto andare su tutte le furie la Petris sarebbe stato il confronto che la Vatiero ha avuto, dopo aver appreso delle lamentele dell’amica, con Greta: “Io le dimostro tante cose. […] Queste sono piccolezze, ma io la vicinanza la dimostro con cose importanti, come quando alzo la carta per mandare lei in finale. Lì si vede un’amicizia. […] Ripete ‘lei è la mia priorità e forse io non lo sono per lei’. Mo basta davvero”.

Le parole di Letizia

A quel punto la Petris, che aveva origliato la conversazione tra la Vatiero e Greta, ha raggiunto l’amica nel bagno della Casa e si è sfogata con lei, cercando anche delle spiegazioni al suo comportamento: “Che motivo avevi di chiamare Bea e Greta e non me? Tu vuoi fare la dinamica adesso”, sono state le prime parole di Letizia.

Poi, la Petris ha continuato il discorso, rivelando alla Vatiero di aver sentito tutto il discorso tra lei e l’ex tentatrice: “Hai detto a Greta ‘mo basta’. Tu sei la mia priorità assoluta e io per te no! […] Per Greta fai delle carinerie che per me non fai. Siamo sempre io, te e Greta e per la radio hai scelto lei e Beatrice. […] Potevamo fare la radio insieme e invece…”

Perla, dal suo canto, non era per nulla d’accordo con le obiezioni dell’amica e quindi le ha risposto senza mezzi termini, facendole soprattutto notare che in questi mesi di reality anche lei ha avuto molte accortezze nei suoi confronti: “Ma cosa dici? Io mi sono intromessa in tue discussioni per difenderti e mi sono fatta il fegato amaro. Questo non è dare la priorità?! Io non dimostro nulla?”

Per concludere, la Vatiero ha spiegato alla Petris la motivazione che l’ha portata a scegliere proprio la Luzzi per “Radio Grande Fratello”: “Se ho scelto Bea è per la situazione specifica della radio, ho pensato al contenuto, non c’entra nulla l’amicizia.”