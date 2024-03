GF 8 “laboratorio dell’orrore”? Parla Cesara Buonamici, la reazione

Tempo di bilanci per Cesara Buonamici, la ‘super opinionista’ del Grande Fratello 8. Intervistata da Libero Quotidiano la giornalista a tirato le fila della sua esperienza in qualità di commentatrice del reality show al fianco di Alfonso Signorini. Domanda tra le più gettonate: il GF tornerà in onda anche nella prossima stagione su Canale Cinque, a condurre confermato il direttore di Chi Magazine, e Cesara? Farà il bis?

“Rifarlo? Una scelta che spetta all’azienda. Io posso solo dire di essermi trovata bene”, ha spiegato il volto del Tg5. Un messaggio chiaro a Mediaset: se i vertici chiamano, lei risponderà presente. “Di sicuro mancherà qualcosa dopo la fine…”, ha aggiunto, sottolineando che dopo così tanti mesi di trasmissione ormai il GF è entrato nella sua routine di vita.

Quando è stata annunciata nel ruolo di opinionista, c’è stato un effetto sorpresa. Cesara Buonamici opinionista del GF cosa ci azzecca visto che ha sempre trattato temi più ‘importanti’? Qualcuno ha anche storto il naso. E i suoi colleghi del Tg come hanno reagito? “La nostra non è una categoria monolitica, con un unico parere diffuso. Favorevoli e scettici sono sempre presenti, comunque i colleghi di Mediaset mi sono stati vicini a cominciare dal direttore Mimun“.

Capitolo rapporto con Signorini. “È migliorato – ha spiegato la giornalista -. Ci conoscevamo, ma collaborare assieme ha prodotto un affiatamento necessario in un programma del genere”. Di recente Aldo Grasso, critico televisivo tra i più quotati d’Italia e firma del Corriere della Sera, ha fatto a pezzi il programma, definendolo addirittura un “laboratorio dell’errore e dell’orrore”. Cosa ne pensa Cesara di quanto detto da Grasso?

“Leggo tutto, per interesse e per rispetto. Ho letto anche quelle critiche anche se ammetto di non aver ben compreso la natura di quelle righe, ma comunque va bene cosi, anche in presenza di qualche imprecisione di informazioni”.

Nel corso dell’intervista hanno tentato di farla sbilanciare un poco chiedendole quale è il concorrente che ha amato particolarmente e quello invece che non l’ ha convinta. Cesara ha ovviamente dribblato la domanda: “Il gioco non è ancora finito e non voglio certo essere sospettata di voler spingere o affossare qualcuno. In ogni caso si tratta di valutare senza eccessi di simpatia o antipatia”.

Accettando di fare l’opinionista al GF ha lasciato tutti a bocca aperta. Sarebbe disposta a stupire ancor più partecipando al reality più spiato d’Italia nella veste di concorrente: “Ho già avuto modo di dichiarare la mia ammirazione per gli “inquilini” capaci di resistere a tanto. Io non ne sarei capace…”.

Perché Mediaset ha piazzato Cesara Buonamici al Grande Fratello

La scelta dell’azienda di arruolare la Buonamici per il GF è stata dettata dal cambio di rotta imposto da Pier Silvio Berlusconi che ha dichiarato pubblicamente di voler proporre una televisione meno trash e più sobria. Da qui la decisione di inserire come opinionista una figura ‘elegante’ e preparata come la giornalista del Tg5. A farne le spese Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Fuori anche l’influencer Giulia Salemi, con il ruolo dell’esperta social andato a Rebecca Staffelli.