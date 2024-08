GF 8, bordata di Letizia Petris a Beatrice Luzzi: cos’è successo

Nonostante l’avvicinarsi dell’inizio del Grande Fratello, gli antichi dissapori tra gli inquilini della precedente edizione del celebre reality show condotto da Alfonso Signorini continuano a non essere sopiti. Nelle ultime ore infatti, Letizia Petris è tornata all’attacco e ha preso nuovamente di mira la sua storica nemica, Beatrice Luzzi. Ecco che cosa è successo.

La bordata di Letizia Petris a Beatrice Luzzi

In molti ricorderanno come, qualche giorno fa, Beatrice Luzzi sia stata vittima di un pesante scherzo che ha coinvolto Valentino, uno dei suoi figli, che, con l’aiuto del fratello Elia e della sua fidanzata, ha fatto credere alla madre di essersi fatto fare tre tatuaggi. La reazione della Luzzi è stata molto impulsiva tant’è che l’attrice, presa dalla rabbia per essere stata volutamente estromessa dalla decisione del figlio, ha reagito in maniera a dir poco furibonda e ha colpito il figlio dandogli un bel ceffone.

Un gesto che non è stato affatto gradito da Letizia Petris che, a sua volta, ha deciso di commentare l’accaduto rifilando una bella frecciatina all’ex coinquilina. Una vera e propria bordata che ha lasciato trasparire alla perfezione tutto il rancore che le due nutrono ancora l’una nei confronti dell’altra. “Perché non fate partire la tiritera dell’’aggressiva’ adesso?”, ha scritto la Petris nella sezione dei commenti.

Il significato della frase di Letizia

Ma a cosa si riferisce con questa frase? Per capirlo è necessario fare un passo indietro e tornare a quando le due si trovavano ancora all’interno della Casa più spiata d’Italia. In particolare è necessario tornare alla puntata in cui nacque una polemica in seguito ad alcune rivelazioni dell’ex di Letizia, che aveva affermato di essere stata aggredita proprio dalla gieffina nel corso della loro relazione.

Affermazioni pesanti che avevano scatenato l’ira di Beatrice Luzzi. L’attrice infatti, intromettendosi nella vicenda, si era detta convinta che non fosse stata data la giusta importanza alle dichiarazioni della ragazza dal momento che, l’aggressività e la violenza sono sempre da condannare senza sé e senza ma.

Ecco quindi che ora, proprio quando la Luzzi si rende a sua volta protagonista di un atto “violento” nei confronti del figlio, la Petris non perde l’occasione per restituirle il favore e riportare a galla quella vicenda. Insomma, il ragionamento della Petris non fa una piega ma è anche vero che, stando ai commenti lasciati dagli utenti in risposto alla provocazione dell’ex gieffina, è anche giusto considerare che quello tra la Luzzi e il figlio è stato pur sempre uno scherzo.

In questi casi non è facile scegliere da che parte stare ma sembra proprio che la maggior parte degli utenti sia d’accordo con la Luzzi e che quindi consideri la reazione della Petris decisamente eccessiva.