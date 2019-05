Gf 2019, critiche da un’ex protagonista del reality: “Scelgono per fare ascolti”

Grande Fratello, il reality show è cambiato negli anni

Il Grande Fratello 2019 è la 16esima edizione del papà di tutti i reality show. Qualsiasi sia stato il motivo, il Gf negli anni è molto cambiato, a partire dal cast. Se nelle prime edizioni i personaggi venivano fuori nella Casa e diventavano famosi partecipando al Gf, oggi li conosciamo già prima di vederli varcare la porta rossa. Da qualche edizione è così, ma nelle ultime due più che mai. Nel Grande Fratello originale è rimasto ben poco, ormai anche le prove settimanali sono state ridotte se non azzerate in alcune settimane. Una ex protagonista del Grande Fratello che ancora oggi il pubblico ricorda con affetto ha detto la sua su come sia cambiato negli anni il reality show.

Gf 2019, Katia Pedrotti contro il reality show: “Oggi il Gf è spettacolo”

Stiamo parlando di Katia Pedrotti, protagonista della quarta edizione insieme ad Ascanio Pacelli, diventato suo marito, e Patrick Ray Pugliese. L’edizione fu vinta da Serena Garitta e capirete bene che sono tutti nomi che ancora oggi suscitano bei ricordi nel pubblico. Intervistata dal settimanale Vero, Katia ha espresso la sua opinione sul cambiamento del Gf di edizione in edizione. Prima una premessa: “Il Grande Fratello nasce come esperimento sociologico e, quando l’ho fatto io, venivano reclutate tante personalità diverse e sconosciute, non ‘personaggi'”. E poi ha detto: “Oggi il Gf è più spettacolo e meno esperimento. Si scelgono i partecipanti per fare ascolti. Per carità, scelta lecita, ma io il mio Grande Fratello ‘paleolitico’ non lo cambio con nessuno”.

Grande Fratello, le ultime edizioni Nip del reality show

L’ultimo Grande Fratello davvero Nip è stato il 14esimo. Quella edizione fu vinta da Federica Lepanto e con altri protagonisti che erano sconosciuti al grande pubblico. Le ultime due edizioni di Barbara d’Urso, invece, somigliano molto più al Gf Vip che al Nip, visto che nel cast ci sono sempre volti già conosciuti, soprattutto a chi segue le trasmissioni della stessa d’Urso. Insomma, la critica mossa da Katia non sembra del tutto infondata, no?