Gerry Scotti si è sposato con Gabriella Perino, niente invito per figli e amici: il motivo

Gerry Scotti e la compagna Gabriella Perino sono diventati marito e moglie in gran segreto. I due, che sono legati sentimentalmente da circa 15 anni, sono convolati a nozze un anno e mezzo fa, senza fare alcun annuncio. La notizia del matrimonio è trapelata soltanto nelle scorse ore ed è stata diffusa dal settimanale Gente. Il conduttore 69enne della Ruota della Fortuna è quindi andato in controtendenza rispetto a molti suoi colleghi dello spettacolo che spesso proclamano i propri matrimoni con mesi di anticipo, fornendo ogni tipo di dettaglio.

Gerry Scotti e Gabriella Perino si sono sposati: il matrimonio celebrato un anno e mezzo fa

Gente ha spiegato che ha appreso che sono state festeggiate le nozze grazie agli amici della coppia che, sempre secondo quanto riferito dal magazine, non sono stati invitati all’evento. Nessuno ci è rimasto male. Tutti si sono fatti una risata. Anche perché Gerry e la neo moglie non avrebbero nemmeno invitato i figli. Avrebbero anche fatto a meno dei testimoni. In comune a Milano si sarebbero presentati soltanto loro due. Insomma, una cerimonia più che intima e lontanissima dal clamore mediatico.

“Si sono sposati in Comune, a Milano, senza neanche i testimoni, scelti quasi a caso, senza figli, parenti e amici, solo loro due”, si legge su Gente su cui viene aggiunto che non c’è stato alcun ricevimento. Non essendoci invitati, non è stata nemmeno compilata una lista nozze e non è stata consegnata alcuna partecipazione.

Si ipotizza che la coppia abbia comunicato ai parenti e agli affetti stretti la decisione di essersi sposati. Secondo le persone informate, conoscendo quanto Scotti e Perino siano gelosi della loro privacy, non hanno divulgato la notizia ai media. E infatti del matrimonio si è saputo 18 mesi dopo.

Chi è la moglie di Gerry Scotti Gabriella Perino

Gabriella Perino ha nove anni meno del marito ed è un architetto noto per il suo stile minimale. Lei stessa ha rinnovato il loft in cui convive con il conduttore a Milano, all’ultimo piano di un palazzo d’epoca. L’edificio sorge vicino alla chiesa di Sant’Ambrogio. Prima di conoscersi, entrambi sono stati sposati.

“Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me, io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei. Non ama il clamore, quasi la infastidisce”, aveva raccontato Gerry tempo fa, parlando di Perino.

Nei mesi scorsi Scotti è inoltre finito al centro di una polemica sollevata da Fabrizio Corona, che ha lanciato ombre sui suoi atteggiamenti con le Letterine quando timonava Passaparola. Molte donne che hanno lavorato con lui hanno bollato le ricostruzioni dell’ex re dei paparazzi come fake news. E infatti Gerry è uscito indenne dalla vicenda.