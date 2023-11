Gerry Scotti sfratta il Grande Fratello: colpo di spugna di Mediaset

Stando alle ultime indiscrezioni, le puntate del Grande Fratello verranno ridotte prima del previsto. A dare la notizia è stato Davide Maggio, che ha svelato la data di inizio della nuova edizione di Io Canto: la prima puntata del talent show condotto da Gerry Scotti dovrebbe andare in onda giovedì 16 novembre in prima serata su Canale 5. Inizialmente, il ritorno della storia trasmissione era previsto per domenica 22 ottobre. Tuttavia, la Mediaset aveva deciso di prolungare le puntate dello speciale “Caduta Libera – I Migliori“. Allo stesso modo, anche lo slot di domenica 5 novembre è stato poi occupato da Terra Amara.

Per questo, si pensava che il debutto di “Io Canto Generation” fosse stato spostato a mercoledì 8 novembre. Ma, stando a quanto riportato da Davide Maggio, la Mediaset avrebbe optato per la serata di giovedì. In contrapposizione, Gerry Scotti avrà la seconda stagione de “Il Professore”, la serie con protagonista Alessandro Gassman che tornerà proprio il 16 novembre su Rai 1. La nuova programmazione di Io Canto porterà dunque ad un taglio anticipato per il Grande Fratello, il cui raddoppio occupava proprio lo slot del giovedì sera.

Grande Fratello sostituito da Io Canto Generation

La notizia della riduzione delle puntate settimanali del reality era stata già data qualche giorno fa. Ma, stando a quanto pubblicato dai listini di Publitalia, il taglio sarebbe iniziato solamente a dicembre con l’inizio della nuova edizione di Zelig. A partire dal prossimo mese, infatti, lo show comico condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio andrà in onda il lunedì in prima serata su Canale 5. Dunque, al GF sarebbe dovuto rimanere solamente il giovedì sera, almeno fino alla fine della trasmissione comica.

A quanto pare, però, anche il giovedì sarà presto occupato da un altro programma. Tra meno di due settimane, “Io Canto Generation” sfratterà ufficialmente Grande Fratello dal giovedì sera. A questo punto, bisognerà attendere per capire come verrà organizzata la programmazione del reality per il mese di dicembre. Chissà se lo show di Gerry Scotti riuscirà a soddisfare le aspettative e battere la serie di Rai 1.

Com’è noto, saranno sei le squadre a sfidarsi durante le puntate, capitanate da da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Cristina Scuccia, Mietta, Anna Tatangelo e Benedetta Caretta (ex concorrente di Io Canto). Tra i giudici, invece, troveremo Michelle Hunziker, Orietta Berti, Al Bano e Claudio Amendola.