Gerry Scotti sbarca su Rai 1: ecco in quale programma lo vedremo

Gerry Scotti sarà presto su Rai 1, in compagnia di Amadeus. Va però precisato che il motivo di questa presenza eccezionale del conduttore Mediaset non è legata al prossimo Festival di Sanremo, come si era vociferato alcune settimane fa, bensì per un evento dedicato al deejay Claudio Cecchetto, intitolato People From Cecchetto. Il documentario sul noto scopritore di talenti andrà in onda mercoledì 20 dicembre in prima serata su Rai 1. Annunciato inizialmente per il 13 dicembre, l’evento è andato incontro allo slittamento di una settimana, in una data dove Io Canto Generation su Canale 5 (condotto proprio da Scotti) lascerà spazio alla Coppa Italia.

People From Cecchetto: il documentario sul noto deejay

Tanti i nomi di spicco che, insieme a Gerry Scotti e Amadeus, interverranno nel suddetto documentario: Massimo Bernardini, Mapi Danna, Carlo Conti, Francesco Facchinetti, Rosario Fiorello, Lorenzo Jovanotti, Leonardo Pieraccioni, Sabrina Salerno, Fabio Volo, Maria Volpe e, per concludere, lo stesso Claudio Cecchetto. Il documentario, attraverso un collage di ricordi, aneddoti, racconti e considerazioni, andrà a delineare l’identikit del noto deejay.

Claudio Cecchetto, nel corso della sua carriera, oltre al ruolo di deejay ha ricoperto anche quello di presentatore televisivo, promoter di eventi, produttore discografico e manager. Fondamentale soprattutto il suo ruolo da talent scout e tanti, infatti, sono i nomi che devono all’intuizione di Cecchetto l’inizio della propria carriera. All’interno del lungo elenco di nomi ci sono anche quelli di Amadeus e Gerry Scotti, oggi due conduttori televisivi affermati, con il primo che si appresta a condurre il suo quinto Festival di Sanremo consecutivo.

Gerry Scotti a Sanremo? La precedente indiscrezione

Per quanto riguarda Sanremo, era stato proprio Claudio Cecchetto, in un’intervista della scorsa estate, ad ipotizzare come il nome di Gerry Scotti potesse essere perfetto per sostituire Amadeus quando saluterà la kermesse. Cecchetto aveva spiegato come il conduttore Mediaset si sarebbe meritato una simile opportunità, convinto che avrebbe potuto mettere in piedi un grande Festival. Cecchetto aveva tuttavia precisato che per assistere ad un simile scenario sarebbe stata necessaria un’eccezione in stile Maria De Filippi (co-conduttrice nel Festival di Sanremo 2017, timonato da Carlo Conti).

Una foto pubblicata da Amadeus e Gerry Scotti qualche settimana fa, che li ritraeva a colazione insieme, aveva mandato il popolo del web in visibilio, che subito aveva immaginato la coppia di conduttori alla guida di Sanremo 2024. Oggi, però, i nomi di coloro che affiancheranno Amadeus sono noti: che Gerry Scotti possa comunque essere presente come ospite? Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se lo showman farà o meno un annuncio di questo tipo.