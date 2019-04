Gerry Scotti ringrazia Striscia: ecco come sta il figlio dopo il grave incidente

Il figlio di Gerry Scotti ha avuto un grave incidente: come sta oggi Edoardo

Giorni difficili per Gerry Scotti. Tanto che il famoso conduttore ha voluto pubblicamente ringraziare i colleghi di Striscia la notizia per l’affetto e la vicinanza. È successo nella puntata in onda giovedì 18 aprile 2019, che Gerry ha condotto insieme all’amica Michelle Hunziker. Scotti, tra un servizio e uno stacchetto, ne ha approfittato per ringraziare l’aiuto di tutta la famiglia di Antonio Ricci. Il motivo? È stato svelato dal settimanale Gente: Edoardo Scotti, il figlio di Gerry, ha avuto di recente un grave incidente. Il ragazzo, che ha provato a seguire le orme del padre facendo l’inviato a Lo Show dei Record nel 2015, è rimasto vittima di uno scontro avvenuto in Lombardia. Edoardo, nato dal matrimonio finito di Gerry con Patrizia, è stato portato al pronto soccorso dell’Humanitasi di Rozzano in codice rosso.

Cosa è successo al figlio di Gerry Scotti: l’incidente di Edoardo

Edoardo Scotti, vittima di un grave incidente, ha riportato una frattura sotto-trocanterica scomposta del femore. Le sue condizioni sono apparse subito serie ma per fortuna la Tac ha escluso danni interni e cerebrali. Dunque il figlio di Gerry Scotti è fuori pericolo anche se per il momento resta ricoverato in ospedale, come sottolinea la rivista Gente. Il presentatore Mediaset ha vissuto dei momenti di angoscia ma per fortuna Edoardo, classe 1992, è pronto a riprendersi.

La carriera di Edoardo Scotti, il figlio di Gerry Scotti

Dopo l’esperienza a Lo Show dei Record, Edoardo Scotti ha cominciato a fare la spola tra l’Italia e l’America. Più precisamente a Los Angeles, dove sta studiando regia, da sempre una delle sue più grandi passioni.