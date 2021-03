Gerry Scotti: ecco perché non sposa la compagna Gabriella

By

Il conduttore Mediaset ha spiegato perché ancora non è convolato a nozze con la sua fidanzata storica

Gerry Scotti è tornato a parlare della sua vita privata. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Intimità il conduttore Mediaset ha ripercorso le tappe della sua lunga relazione con la compagna Gabriella Perino. I due si sono amati da ragazzi, quando lui aveva 30 anni e lei 20, ma all’epoca non ha funzionato. Tutta colpa di Gerry, come puntualizzato dal diretto interessato. I due si sono poi ritrovati nel 2011 grazie ai rispettivi figli. Edoardo, l’erede che Gerry ha avuto dall’ex moglie Patrizia Grosso, frequentava infatti la stessa scuola che la figlia di Gabriella ha avuto da un precedente rapporto sentimentale.

Un ritorno di fiamma in piena regola che funziona alla grande ancora oggi. Nonostante lo scorrere del tempo Gerry Scotti e Gabriella Perino sono una coppia solida e affiatata. Ma perché non sono ancora diventati marito e moglie? A quanto pare Gabriella è riluttante all’idea dell’abito bianco mentre Scotti ha paura di un nuovo fallimento dopo il divorzio dall’ex moglie, Patrizia Grosso (i due sono stati legati dal 1991 al 2009).

Gerry Scotti ha confidato che lui e Gabriella hanno aspettato che i figli fossero maggiorenni per andare a convivere e al momento non sono interessati al matrimonio. Queste le dichiarazioni del mezzobusto di Striscia la notizia e padrone di casa di tanti altri programmi di successo di Canale 5:

“Rispetto al matrimonio abbiamo posizioni molto diverse. Lei aveva scelti di non sposarsi nella sua prima esperienza, mentre io avevo scelto di sposarmi e poi le cose sono andate male. Per cui abbiamo convinzioni diametralmente opposte. Per il momento non ne stiamo parlando… però boh”

Il presentatore, il cui vero nome è Virginio, ha aggiunto:

“Il problema è che se qualcuno mi chiede qual è l’esperienza che ho fatto fatica a vivere, a digerire e a superare io risponderei che è stato il fallimento del mio matrimonio. E quando uno crede profondamente nella famiglia e va male, poi fatica ad alzare la mano e a dire “Bis, bis”. Però ci arriverò a chiederlo. Con questa serenità, ci arriverò”

Dunque, niente fiori d’arancio nell’aria ad oggi. Ma in futuro un secondo matrimonio per Gerry Scotti non è del tutto escluso. Oggi il 64enne è concentrato sulla sua relazione con Gabriella e sul suo nuovo ruolo, quello di nonno. A fine 2020 è nata la piccola Virginia, primogenita di Edoardo Scotti (visto qualche anno fa insieme al padre a Lo Show dei Record).

Gerry Scotti: chi è la compagna Gabriella

Gabriella Perino, la compagna di Gerry Scotti, ha 55 anni e non fa parte del mondo dello spettacolo. La donna lavora come architetto ed è sempre stata molto restia a parlare della sua vita privata.