Gerry Scotti allo Show dei Record come quarta scelta: chi ha detto “no”

Gerry Scotti non sarebbe stata la prima scelta di Mediaset per Lo Show dei Record. Pare che l’azienda volesse puntare su altri volti e che abbiano chiesto a Gerry solo dopo che altri tre volti hanno rifiutato. Di sicuro Scotti è una garanzia, anche perché non è la prima volta che conduce questo programma. Lo ha già fatto infatti nel 2011 e nel 2015, alternandosi con altri conduttori tra cui Barbara d’Urso ed Enrico Papi, che ha condotto l’ultima edizione nel 2018.

I record sono tornati su Canale 5 e con loro anche Gerry Scotti a guidarli e raccontarli, un volto a cui il pubblico è affezionato e che riconosce come famigliare. E questo spesso non può che giocare a favore di un programma, senza contare la professionalità di Gerry. Allora perché pensare a lui solo dopo che altri tre volti hanno declinato l’invito? La risposta potrebbe stare proprio nei tre nomi. A lanciare il gossip è stato il settimanale Oggi, che nel nuovo numero in edicola ha proprio parlato della conduzione dello Show dei Record.

Pare infatti che Canale 5 si sia rivolta a Scotti dopo aver bussato alle porte di Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi e Claudio Amendola. Anche loro sono per certo tre volti molto apprezzati dal pubblico Mediaset, non c’è che dire. Per quanto riguarda Alessia Marcuzzi potrebbe essere stato un tentativo per convincerla a tornare a Mediaset: sarà andata così? La conduttrice ha deciso di prendersi un periodo di pausa dal piccolo schermo, ma al pubblico, o almeno a una parte dello stesso, manca e Canale 5 potrebbe tentarle tutte per riportarla “a casa”.

Ilary Blasi anche gode di simpatia da parte del pubblico, per cui anche con lei non si dovrebbe sbagliare. Certo poi molto dipende anche dal format, è chiaro. Che dire invece di Claudio Amendola? Lui magari sarebbe stato una novità, un incentivo in più per il pubblico a seguire il nuovo Show dei Record. Niente da fare però, loro non ne hanno voluto sapere e quindi è arrivato Gerry Scotti dopo tre “no” alla conduzione. Alla fine, quindi, a Mediaset è andata comunque benissimo: di certo non si può dire che Gerry sia un conduttore di ripiego!