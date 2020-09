In una intervista rilasciata al settimanale Oggi – nel numero in edicola da giovedì 3 settembre – Gerry Scotti è tornato a parlare della mancata partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Il conduttore Mediaset era stato infatti invitato da Amadeus per ricomporre il trio di Radio Deejay insieme a Fiorello. A causa delle registrazioni di Chi vuole essere milionario? che si tengono a Varsavia, in Polonia, per Scotti non è stato possibile riuscire a raggiungere la riviera ligure. Quest’anno però Gerry non vuole mancare all’appuntamento e ha così chiesto pubblicamente all’amico e collega di richiamarlo sul palco dell’Ariston. Al momento non ci sono risposte da parte di Amadeus ma visto che il volto Rai è sempre stato vicino agli amici non è da escludere un coinvolgimento effettivo…. Così come non è e da escludere in futuro un passaggio di Gerry da Mediaset alla Rai. Scotti ha ammesso che il suo contratto è in scadenza e che davanti ad una proposta allettante della concorrenza non si tirerebbe indietro…

Il futuro di Gerry Scotti in bilico tra Rai e Mediaset

“A Mediaset sono stati bravi a farmi questa gabbia dorata, con un contratto che ogni due o tre anni si auto-rinnova. Scade l’anno prossimo. Dalla Rai, per convincermi, dovrebbero propormi una “cosona”: il problema è che lì per ragioni politiche i dirigenti cambiano ogni tre mesi e una “cosona” ha bisogno di tempo per decantare e realizzarsi”, ha spiegato Gerry Scotti alla rivista diretta da Umberto Brindani. “Coi miei dirigenti di Cologno vado d’accordo e bisticcio, ma c’è un grande vantaggio: sono gli stessi da 30 anni”, ha aggiunto il conduttore. Da tempo Gerry è definito il re del quiz: un’etichetta che però non sta stretta al diretto interessato. Scotti è ben felice di questo appellativo anche se nel suo futuro lavorativo sogna un programma divulgativo come Superquark e uno più informativo come il Maurizio Costanzo Show.

I progetti di Gerry Scotti per la prossima stagione tv

In attesa di capire se Gerry Scotti sarà uno dei tanti protagonisti del Festival di Sanremo 2021, il 64enne è stato riconfermato nella giuria di Tu si que vales che partirà il 12 settembre su Canale 5. Le registrazioni del varietà si sono tenute per tutta l’estate a Roma. Gerry tornerà poi al timone di Caduta Libera il prossimo 7 settembre mentre si gireranno a breve le nuove puntate di Chi vuole essere milionario?.

Gerry Scotti paparazzato in compagnia di Gabriella

Di recente Gerry Scotti è stato pizzicato in barca in compagnia della sua dolce metà, Gabriella. Foto assai rare visto che il presentatore si è sempre tenuto alla larga da paparazzi e gossip. La coppia si è rilassata al largo della Costa Azzurra prima di riprendere i rispettivi impegni professionali. Gabriella è un architetto ed è legata a Gerry dal 2004.