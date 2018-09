Gérard Depardieu sulla sedia a rotelle: ecco che cosa è successo

Gérard Depardieu infermo? Fotografato su una sedia a rotelle

L’attore Gérard Depardieu, prossimo a compiere settant’anni, è stato fotografato seduto su di una sedia a rotelle. La foto è stata pubblicata dal settimanale Gente. Gérard Depardieu si trova a Parigi, in Francia. L’attore avrebbe un problema ad un ginocchio, anche molto grave. Negli scatti in causa, Gérard Depardieu ha in braccio una grande borsa e, dietro di lui, un assistente spinge la sedia a rotelle su cui si trova. Gérard Depardieu si fa accompagnare così fino al suo aereo in partenza con volo diretto in Corea Del Nord. Pare che, ogni volta che sente di non farcela a camminare e, dunque, arriva il dolore al ginocchio, Gérard Depardieu chiede al suo assistente di essere accompagnato con la sedia a rotelle.

Gérard Depardieu: perché è sulla sedia a rotelle? Ecco cosa è successo

Ma qual è il grave motivo per cui Gérard Depardieu fa ricorso alla sedia a rotelle ogni volta che ne ha bisogno? Sarebbe un problema al ginocchio piuttosto importante per cui il produttore francese non riesce a reggere il peso del suo corpo. Tra l’altro emerge una strana coincidenza per cui, il figlio dell’attore, ha avuto dei problemi al ginocchio in seguito ad un incidente. Dopo essere stato operato tantissime volte, diciassette ad esser precisi, il figlio di Gérard Depardieu si è sentito costretto a prendere la decisione dell’amputazione.

Gérard Depardieu in sedia a rotelle: colpa del peso?

Il problema al ginocchio dell’attore Gèrard Depardieu è accentuato, ancora di più, dal peso del suo possente corpo. Ma nonostante tutto, il francese, riesce ancora a guidare il suo scooter per essere ancora indipendente anche se, a volte, deve fare ricorso all’aiuto di un assistente che lo spinga sulla sedia a rotelle.