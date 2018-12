Geppi Cucciari torna in TV nel 2019: la comica presto in Rai con un suo show

Geppi Cucciari pronta per la seconda serata: la comica presto in Rai con uno show tutto suo

Nuovi ed entusiasmanti progetti lavorativi coinvolgeranno Geppi Cucciari a partire dal nuovo anno. Nel 2019, infatti, l’attrice e presentatrice comica sbarcherà in Rai con un nuovo show in perfetto stile americano. A fornire qualche dettaglio in più sullo spettacolo che la vedrà alla conduzione è stata oggi la rivista di TV Sorrisi e Canzoni. Il Late Geppi Show andrà in onda in seconda serata e seguirà le orme dei già affermati programmi americani che hanno fatto la storia della TV nei paesi d’oltreoceano (come il Jimmy Fallon Late Night Show, il The Tonight Show con Jay Leno o il famosissimo David Letterman Show).

Geppi Cucciari in Rai con il suo Late Show: riuscirà ad avere lo stesso successo di Cattelan?

Alcuni addetti ai lavori si stanno chiedendo se, di fatto, il Late Geppi Show è stato pensato per essere la risposta della Rai di EPCC – E poi c’è Cattelan, il format Sky condotto da Alessandro Cattelan. Certo è che se, in seconda serata, la Cucciari riuscisse a riscuotere lo stesso successo di Cattelan, allora i presupposti per uno show di successo potrebbero esserci fin dall’inizio. Tutto, ovviamente, sta come al solito nelle mani del pubblico. Geppi è molto amata dai telespettatori e questo potrebbe spingere molti di loro a seguirla anche in questa nuova avventura.

Alessandro Cattelan travolto dalle critiche: le battute su Ermal Meta a EPCC non sono piaciute ai fan del cantante

Gli scheck comici di Alessandro Cattelan a EPCC sono sempre stati il pezzo forte del programma. L’anno scorso, però, uno di questi non è riuscito molto bene. Il conduttore, dopo aver fatto dell’ironia su Ermal Meta e la sua vittoria a Sanremo, è stato preso di mira suoi social dai fan del cantante (che non hanno molto gradito le battute indirizzate al suo beniamino). La polemica, dopo le scuse in diretta, si è però ridimensionata e Cattelan è ritornato sulla cresta dell’onda con il suo show.