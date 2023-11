Geppi Cucciari, l’amore dopo il divorzio: tutto sul nuovo fidanzato

Paparazzati mano per la mano per le vie di Roma. Geppi Cucciari ha trovato l’amore e ha deciso di non nasconderlo.

Nella vita di Geppi Cucciari c’è un uomo. Dopo il divorzio con l’ex marito Luca Bonaccorsi, avvenuto nel 2016, anche per la comica è tornato l’amore.

Oggi ha dato la notizia, pubblicando delle foto della Cucciari in compagnia di Marco, un imprenditore della ristorazione estera. La paparazzata risale a qualche giorno fa, quando la presentatrice si trovava a Roma, dove ha lavorato per il Festival del Cinema. Proprio per le vie della città i due sono stati beccati insieme. Mano nella mano per le strade della Capitale, vicino l’albergo dove hanno alloggiato insieme. E poi sono stati fotografati anche mentre si scambiavano tenere effusioni.

Dopo 7 anni dal divorzio, la Cucciari si sente dunque pronta a viversi liberamente la storia con Marco, senza nascondersi dai paparazzi. Proprio qualche tempo fa, sempre ad Oggi, la conduttrice aveva rivelato che ora aveva bisogno di un uomo su cui appoggiarsi e poter fare affidamento.

La separazione con Luca Bonaccorsi

Dopo 4 anni di matrimonio, nel 2016, Geppi Cucciari ha divorziato dal giornalista Luca Bonaccorsi. Entrambi hanno definito la separazione “dolorosa e non consensuale”.

La comica aveva raccontato che la relazione era finita a causa del carattere del marito, definendolo “poco autonomo”. Secondo lei, il matrimonio era dunque giunto al capolinea per incompatibilità caratteriali, proprio perché lei molto schietta e decisa, al contrario di lui.

A queste “accuse” Bonaccorsi ha poi risposto indignato. Sempre ad Oggi, il giornalista aveva spiegato che viveva da 3 anni all’estero e che dunque non era vero che aveva bisogno di lei per risolvere le sue cose. Poi le aveva rivolto una pesante accusa, quella di aver “trafugato le sue cose”, dopo la separazione.

Secondo Luca, la Cucciari ne aveva approfittato che lui fosse all’estero per diffondere voci false sul suo conto. L’uomo perciò ha preferito intervenire e dire la sua, anche in difesa dei suoi familiari che “leggono dai giornali cose non vere”.

L’ex l’ha anche definita “spietata e satanica”, riferendosi al suo modus operandi di “fargliela scontare anche da lontano”. Il divorzio tra i due non è dunque avvenuto con tranquillità. Con Marco la Cucciari riuscirà a ritrovare un po’ di serenità?