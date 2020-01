Georgina Rodriguez si svela. Sanremo e l’incontro con Ronaldo: “Tremavo”

By

Georgina Rodriguez, l’intervista: perché ha accettato Sanremo, la vita con Ronaldo e il primo incontro con lui (“Davanti a lui tremavo, ma…)

Georgina Rodirguez è una tra le donne più attese al Festival di Sanremo 2020. La fidanzata di Cristiano Ronaldo si è svelata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Grazia. La passione per la musica, il motivo del perché ha accettato di partecipare alla kermesse canora più importante d’Italia, la vita ‘monastica’ con il fuoriclasse portoghese e molte altre curiosità sono state al centro della conversazione che ha fatto emergere una donna umile e una madre premurosa e assai presente.

“Sono comunque una donna e desidero lavorare ed essere autonoma”

“Sono una persona nota, ma quello che desidero veramente è mostrarmi per quella che sono”, spiega Georgina circa la sua accettazione a prendere parte al Festival. “Sono comunque una donna e desidero lavorare ed essere autonoma”, aggiunge. Lavoro, appunto, quello che alla modella non è mai mancato. Anche perché se lo è sempre cercato. Ragazza immagine, modella ma anche commessa. E proprio in un negozio di Madrid fu folgorata da Cristiano Ronaldo. “L’altezza, il fisico, la bellezza. Davanti a lui tremavo, ma è scattata la scintilla”, racconta e…

“Cristiano, con un solo sguardo, mi aveva toccata nel profondo”

“Sono molto timida e forse questo mi ha reso più agitata di fronte a una persona che, con un solo sguardo, mi aveva toccata nel profondo”. Georgina sta ancora parlando del primo incontro con il campione lusitano. “Poi – aggiunge – il modo in cui mi tratta, si prende cura di me e mi ama ha fatto il resto”. E da quando sta con lui la vita è drasticamente cambiata. Fotografi e paparazzi in ogni dove. Tuttavia, nonostante la popolarità e la fama, sia lei sia Ronaldo hanno una parola d’ordine: umiltà. “Conduciamo una vita privilegiata ma proveniamo da famiglie umili. Ci siamo impegnati molto a ottenere ciò che abbiamo e questo è l’insegnamento che vogliamo trasmettere ai nostri figli.”

“Io e Ronaldo siamo in concentrazione totale su tutto”

Georgina infine spiega che la sua vita con Ronaldo non ha alcun eccesso. Pochissima tv e “concentrazione totale verso tutto quello che fanno”, oltre a cibo sano e tanta cura del corpo e della salute. E come mamma? Com’è la Rodriguez? “Molto presente e appassionata”