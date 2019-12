Georgina Rodriguez ‘in Ronaldo’ inavvicinabile, parla Michela Persico

Georgina Rodriguez inavvicinabile, parla Michela Persico la compagna di Daniele Rugani: ecco perché la fidanzata di Cristiano Ronaldo è difficilmente raggiungibile

Michela Persico – giornalista, conduttrice nonché fidanzata di Daniele Rugani (calciatore in forza alla Juventus) – è stata ospite a #cr4 La repubblica delle donne, durante la puntata andata in onda l’11 dicembre 2019. Chiacchierando con Piero Chiambretti, ha svelato il rapporto con le altre wags (acronimo inglese di Wives And Girlfriends – mogli e fidanzate – la S è per il plurale inglese). La bergamasca ha detto qualcosa anche su Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. E pare proprio che la ragazza spagnola e il fuoriclasse portoghese siano difficilmente avvicinabili, anche per coloro che orbitano attorno all’ambiente juventino…

“Gerogina? Difficile frequentarla, è la wags del campione”

Chiambretti ha chiesto a Michela del rapporto che c’è tra le wags bianconere, in particolare soffermandosi su Georgina Rodriguez. “Lei la frequenta?”, ha chiesto alla fidanzata di Rugani. “Sai, è difficile frequentarla, è la wag del campione quindi è difficile”, la risposta della Persico. D’altra parte che Cristiano Ronaldo e la sua compagna siano inavvicinabili è piuttosto risaputo. Chi si interessa del mondo juventino, infatti, ha fatto trapelare in diverse occasioni che attorno al campione lusitano e alla sua famiglia c’è un ‘cordone di sicurezza’ che li rende praticamente impenetrabili.

Michela Persico, la fidanzata di Daniela Rugani: la giornalista che strizza l’occhio a Instagram

Michela Persico è una giornalista pubblicista classe 1992, nata a Bergamo, città in cui ha trascorso la maggior parte della sua adolescenza. Laureata in Lingue è da sempre appassionata di sport. Una passione tramutata in professione visto che è approdata nel settore del giornalismo sportivo dopo gli studi. Ha lavorato per Tele Lombardia ed è poi entrata nella redazione di Tgcom24. Fidanzata di Daniele Rugani, è molto attiva sui social. Su Instagram è una star che conta più di 528 mila followers.