Georgette Polizzi: io e Tresse fingiamo? Replica e spoiler sulle nozze

Georgette Polizzi: io e Davide Tresse stiamo insieme per finta? La stilista si spiega e lancia lo spoiler sulle nozze

Periodo di alti e bassi per Georgette Polizzi: da una parte la lotta alla sclerosi multipla (malattia da cui ha scoperto di essere stata aggredita nei mesi scorsi), dall’altra una vita che continua all’insegna dell’amore per Davide Tresse, del lavoro e dell’energia. E sì, proprio energia, perché da quando ha saputo di essere affetta da sclerosi multipla Georgette al posto di abbattersi e piangere lacrime di sconforto ha raddoppiato le forze, cercando di essere più vitale che mai. A proposito invece del suo fidanzato, a cui va un immenso plauso (ricordiamo che quando ha saputo della patologia della compagna l’ha chiesta in sposa), la Polizzi ha voluto mettere in chiaro un paio di cose, rivolgendosi a coloro che nutrono il sospetto che la coppia non sia innamorata. Tra l’altro la stilista ha anche lanciato uno spoiler sul futuro matrimonio.

Davide Tresse: Georgette e la ‘spoilerata’ sul matrimonio

Georgette e Davide sono innamorati? La domanda se la sono posta alcuni fan della stilista, che sostengono di non vederla in totale sintonia con Tresse. Sulla questione la Polizzi ha voluto mettere le cose in chiaro, pubblicando una Stories su Instagram in cui si legge la sua replica a un follower scettico: “No, infatti stiamo insieme per finta. Per fortuna che ci sono persone sveglie come te che da una storia capiscono la verità. Categoria i saccenti”. Messi i puntini sulle I sul fidanzato, Georgette ha poi postato un’altra Stories intitolata ‘Spoiler matrimonio?!’. “Comunque adesso vi lancio una spoilerata – commenta la vicentina classe 1982 mentre mangia in un ristorante -, questo posto potrebbe essere il posto dove io e momo (soprannome di Davide, ndr) ci sposiamo. O no? Forse, Potrebbe essere…”.

Georgette e Davide: l’altare si avvicina?

“Tu mi chiedi di lasciarti, io rilancio chiedendoti di sposarmi”. Così Davide Tresse, 34enne, ex concorrente di Temptation Island, ha risposto alla sua Georgette dalle pagine del settimanale “Di Più” circa un mese fa, chiedendole la mano. Ora non resta che attendere i preparativi delle nozze e i relativi dettagli. E a quanto pare, stando alle ‘spoilerate’ della Polizzi, sembra che l’altare non sia lontanissimo.