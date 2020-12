George Clooney ricoverato d’urgenza: “Perso troppo peso”, la confessione

L’attore ha rivelato di aver passato dei giorni in ospedale prima di iniziare le riprese del suo ultimo film The Midnight Sky proprio a causa del personaggio che ha interpretato nello stesso

George Clooney è stato ricoverato d’urgenza prima di iniziare le riprese del suo ultimo film The Midnight Sky, in cui è attore e regista. L’attore è finito in ospedale perché ha perso troppo peso e anche velocemente per calarsi nei panni del suo personaggio. Questa perdita di peso repentina gli ha provocato una pancreatite e da questo il ricovero in ospedale. Quindi l’attore non si trova in questo momento in ospedale, per fortuna è tutto passato e oggi George Clooney sta bene. Dopo il ricovero le riprese sono ricominciate e il film si è concluso, uscendo nelle sale cinematografiche il 2 dicembre scorso.

Insomma, si tratta di una confessione arrivata a distanza di un po’ di tempo da quando è successo. Clooney ha raccontato al Mirror la disavventura, spiegando che è dovuto dimagrire per esigenze di copione. Non era quindi una semplice scelta di bellezza o una necessità di salute. Il ricovero è avvenuto dopo quattro giorni dall’inizio delle riprese, quando Clooney ha avvertito dei forti dolori allo stomaco ed è finito d’urgenza in pronto soccorso. La star di Hollywood ha spiegato che non si è preso abbastanza cura di sé stesso e ha perso peso troppo in fretta.

Per questo il ricovero è stato inevitabile e in ospedale l’attore ha scoperto che il dimagrimento gli ha provocato una pancreatite. George Clooney, che ha 59 anni, ha aggiunto che ci sono volute alcune settimane prima di vedere dei miglioramenti. Questi tempi di recupero hanno un po’ rallentato le riprese, da una parte. Ha infatti raccontato che come regista non è stato semplice lavorare sul set perché ci vuole molta energia. Soprattutto quando hanno girato su un ghiacciaio in Finlandia, dove hanno incontrato più difficoltà. “Ma sicuramente ha aiutato con il personaggio”, ha aggiunto.

Ha trascorso alcuni giorni di convalescenza prima di tornare sul set, ma il peggio è passato. E di sicuro l’attore imparerà da questa esperienza a prendersi il giusto tempo per eventuali trasformazioni fisiche in vista di un ruolo. Il personaggio di George Clooney nel film The Midnight Sky è quello di uno scienziato solitario che vive nell’Artico e che dopo una catastrofe globale prova a contattare un equipaggio di astronauti per avvisarli dell’accaduto dicendogli di non tornare sulla Terra.