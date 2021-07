George Clooney: il divo hollywoodiano diventa di nuovo padre, l’annuncio

George Clooney e Amal Alamuddin sono una coppia che fa invidia a molti da sempre. I due sono sempre apparsi innamorati e affiatati. Da quando sono diventati marito e moglie hanno raccolto gli sguardi attenti delle cronache rosa dove è stato dato l’allarme anche su una loro possibile separazione, poi fortunatamente smentita. L’attore hollywoodiano ha ribadito di amare tanto la sua Amal dalla quale ha avuto due bambini: Ella e Alexander. E rimanendo in tema di figli c’è una notizia sorprendente svelata dal Daily Mail: George Clooney sarà padre per la terza volta. L’avvocatessa libanese è incinta. La conferma sarebbe stata comunicata agli amici più intimi durante una cena sul lago di Como poche settimane fa.

Una fonte a Ok! US ha detto: “George non vedeva l’ora di dirlo a tutti”. Altre voci, invece, hanno fatto sapere che si tratta di un miracolo: la coppia non era sicura di potere avere altri figli e così hanno accolto la notizia della nuova gravidanza con estrema gioia. Anche Ella e Alexander Clooney sarebbero stati informati del nuovo arrivo e ora tutti aspettano di allargare la famiglia. Clooney e Amal Alamuddin sono sposati dal 2014. La loro privacy è sempre stata ben protetta anche quando si trovano sul Lago di Como, come in questi giorni per le rigorose vacanze estive italiane.

Clooney, villa sul lago di Como infangata dopo alluvione: “Peggio di quanto pensassi”

Il maltempo di questi ultimi giorni ha colpito svariate zone dell’Italia, soprattutto al Nord, facendo danni significativi in molte regioni. Anche la Lombardia è stata colpita da piogge torrenziali che hanno provocato delle frane. A Laglio, presso il Lago di Como, la villa di George Clooney è stata raggiunta dal fango. L’attore, in un’insolita veste da comune cittadino, non ha esitato a commentare l’accaduto: “Peggio di quanto pensassi”.

Il divo è stato immortalato dai paparazzi mentre dava una mano ai vigili del fuoco. Inoltre si è scusato per olfatto di non parlare la nostra lingua in maniera corretta e ha sostenuto che saranno necessari degli aiuti economici piuttosto consistenti per far rientrare quanto prima il problema causato dal maltempo.