George Clooney a Bologna per girare una serie tv? È una fake news

George Clooney a Bologna per girare le scene di una nuova serie tv? La notizia è infondata

George Clooney si trova a Bologna per girare una nuova serie tv? Questa è la notizia che ha mandato in confusione tantissimi cittadini italiani. Sono davvero molti coloro che vorrebbero incontrare dal vivo il noto attore. Pertanto, il web è impazzito di fronte a questo annuncio. Scendendo nel dettaglio, il bel divo avrebbe dovuto girare la nuova serie televisiva Io sono l’impostore nella città bolognese, dalle ore 13 alle 20 tra oggi e domani. Nel cast della serie viene inoltre annunciato anche Stefano Accorsi. Da questo momento in poi, i fan del super divo hanno iniziato a cercare più informazioni al riguardo ed ecco che, secondo quanto rivela il sito Il Resto del Carlino, nessuno tra Comune e Cineteca sembra saperne nulla. Infatti, pare non risultino permessi per girare queste scene della nuova serie televisiva Mediaset e Netflix. Purtroppo si tratta di una vera e propria fake news!

George Clooney non girerà nessuna serie tv per le vie di Bologna

Nuova fake news che ha scatenato il caos nella città di Bologna. Un annuncio rivelava che oggi e domani George Clooney avrebbe girato per le vie bolognesi la nuova serie televisiva. Eppure, secondo quanto rivela Il Resto del Carlino, il super divo non giungerà in Italia per girare alcuna scena della serie. Addirittura erano stati resi noti anche gli orari di queste presunte riprese. Ed ecco che poco tempo dopo sarebbero arrivate le smentite ufficiali da parte di Mediaset e di Netflix. Dunque, a Bologna pare non ci sarà Clooney a girare le scene della nuova serie tv. Tutti coloro che avrebbero voluto incontrare il noto attore in Italia possono mettersi l’anima in pace, poiché non sarebbero arrivate le smentite direttamente da Mediaset e Netflix.

George Clooney a Bologna è una fake news: i fan delusi

Un sogno che vola via, quello di tutti quei fan che speravano di incontrare faccia a faccia Clooney. Infatti, nessuna serie tv Mediaset-Netflix sta per essere girata a Bologna. Le istituzioni del posto erano rimaste spiazzate di fronte alla notizia dell’arrivo del divo di Hollywood. Ma l’annuncio si è poi rivelato infondato.