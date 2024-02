Geolier placa le polemiche (e gli haters): il video

Geolier ha deciso di intervenire per placare la polemica che vedrebbe lui contro Angelina Mango, a seguito del risultato finale del festival di Sanremo.

Il rapper napoletano ci ha tenuto a precisare di non aver fatto cori contro la cantante, una volta tornato a Napoli. Poi ha sottolineato che non bisogna esagerare e insultare perché ciò che conta è la musica. Ha invitato i suoi fan a smetterla di denigrare la Mango, dato che apprezza l’artista ed è contenta per lei ed ha chiesto anche rispetto per se stesso.

Ha ammesso che ovviamente c’è stata della competizione, ma sana e che è già terminata. Secondo lui, Angelina meritava la vittoria ed è giusto che sia andata così. Poi ha sottolineato che è stato bello vedere due giovani sul podio ed è questo quello che conta. Invita dunque i fan e gli haters a smetterla di insultare ed arrabbiarsi per la mancata vittoria o per i fischi, ma di ascoltare le loro canzoni. Ma soprattutto di porre fine a polemiche di qualsiasi tipo.

Un gesto che andava fatto e che sottolinea quanto dietro i due protagonisti principali di questa settimana ci sono due giovani con le loro debolezze e fragilità. Ma soprattutto due artisti che si stanno impegnando per costruirsi un futuro e per fare musica, ciò che li fa stare meglio.

Nonostante il televoto abbia premiato Geolier, alla fine ad avere la meglio è stata Angelina. Nonostante ciò, lui ha deciso di non lamentarsi della vittoria mancata e di prenderla con sportività. Anche perché entrambe le canzoni stanno andando molto bene, raggiungendo grandi numeri.

le parole di geolier per tutti quelli che stanno spargendo odio nei confronti di angelina❤️ pic.twitter.com/NrMdfgGxb4 — soso (@gateamiciani) February 12, 2024

Il ritorno di Geolier a Napoli

Ha fatto molto discutere un video del rapper, una volta tornato a Napoli. Il secondo classificato a Sanremo è stato accolto da un bagno di folla e ci sono stati cori, fumogeni, urla e fuochi d’artificio.

L’artista, dal balcone di casa sua ha sollecitato la gente a fischiare, in riferimento al pubblico presente all’Ariston che lo ha snobbato non appena è stato acclamato vincitore della serata delle cover.

La sera del 9 febbraio, infatti, il giovane è stato poi richiamato sul palco per cantare di nuovo, ma la gente lì presente ha iniziato a fischiare e c’è stato anche chi si è alzato e se n’è andato. In conferenza stampa aveva però detto di non essere arrabbiato perché anche il fischio è una forma di dissenso. Anche se si è capito subito quanto fosse dispiaciuto per quella situazione.