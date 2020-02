Gennaro Lillio a Pechino Express: Francesca De André torna ad attaccare l’ex fidanzato

È finita davvero male la relazione tra Gennaro Lillio e Francesca De André. Nata al Grande Fratello di Barbara d’Urso la storia si è bruscamente interrotta la scorsa estate. E tra i due è rimasto parecchio rancore, tanto che la nipote di Fabrizio De André è tornata ad attaccare l’ex fiamma sulle pagine del settimanale Mio. L’opinionista di Canale 5 ha ammesso che il rapporto si è interrotto a causa di Gennaro, troppo ossessionato dai social network e dalla modernità. Ma in realtà Francesca non ha mai dimenticato Giorgio Tambellini, l’imprenditore toscano con il quale ha spezzato il legame durante il reality show per poi ricucirlo subito dopo il ritorno alla quotidianità.

Le ultime dichiarazioni di Francesca De André sull’ex Gennaro Lillio

Dopo che Francesca De André ha accusato Gennaro Lillio di essere stato superficiale, lui ha replicato di esserlo stato durante la loro frequentazione. Una dichiarazione che non è piaciuta più di tanto alla 30enne che ha optato per una contro risposta: “Io ho affermato che Giorgio era stato superficiale per quello che ha detto quando ci siamo lasciati. Nonostante fossi stata io a capire che le cose non andavano, lui è corso sui social a dire che mi aveva lasciato lui. È troppo legato ai social e questo era un problema nella nostra storia: ogni volta che discutevamo, lui andava su Instagram! Comunque una persona che risponde in modo così cattivo denota rancore. Forse non gli è ancora passata? E poi qual è il suo background prima di me? Lory Del Santo“.

Francesca De André è ormai tornata tra le braccia di Giorgio Tambellini

“A Gennaro auguro il meglio. Che si faccia una vita e che se la faccia bella”, ha concluso Francesca De André che, da qualche mese, è andata a convivere con Giorgio Tambellini. Nell’ultimo periodo il rapporto tra i due si è rafforzato parecchio e la coppia sogna di mettere presto su famiglia. Intanto Gennaro, tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express, è ancora single e in cerca del grande amore.