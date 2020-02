Gemma Galgani orecchini, ecco perché a Uomini e Donne ne mette solo uno

Orecchini Gemma Galgani, perché la Dama di Uomini e Donne Over ne mette solo uno

Oggi Gemma Galgani ha indossato uno dei suoi soliti orecchini a Uomini e Donne e mai si sarebbe aspettata che il suo Cavaliere Emanuele, un tipo davvero passionale stando ai racconti della Dama del Trono Over, gliene avrebbe regalati ben due: si tratta di una coppia di gioielli dai colori bellissimi che Gemma ha apprezzato moltissimo e che sono stati l’occasione giusta per consentirle di parlare del motivo per cui a Uomini e Donne indossa un solo orecchino e mai la coppia. Pensavate che si trattasse di moda o stile? Sicuramente a Gemma piace indossare un solo orecchino poiché altrimenti avrebbe optato per altri look; il punto è che a Uomini e Donne non può proprio mettere la coppia.

Gemma look, a Uomini e Donne un solo orecchino per questioni tecniche

“Non è un vezzo mio personale – ha spiegato la Galgani dopo aver parlato con il caliente Emanuele – ma è per evitare rumori e tentennamenti vari”. Finora davamo per scontato che Gemma indossasse un solo orecchino per gusto personale e invece i fatti stanno diversamente: anche se volesse, la Galgani non potrebbe metterli perché la coppia darebbe problemi al microfono che ha sul lato destro del volto. Sicuramente Gemma potrebbe mettere degli orecchini più piccoli per ovviare al problema ma è chiaro che quelli più grandi, che in effetti sono davvero belli, le piacciono di più. Questioni tecniche dunque, e non altro, impediscono alla Dama del Trono Over di sbizzarrirsi con il look.

Lo stile di Gemma Galgani a Uomini e Donne: non solo orecchini per la Dama del Trono Over

Non che ci sia bisogno in realtà che Gemma si sbizzarrisca ulteriormente: anche se non può osare con gli orecchini infatti la Galgani si dà da fare con gli outfit che sono di puntata in puntata sempre più belli. In molti credono che la Dama sponsorizzi qualche marchio – cosa che è severamente vietata – proprio perché si presenta in trasmissione con vestiti bellissimi e particolari che esaltano il suo aspetto longilineo. In realtà sono in tante a presentarsi ben vestite e a farsi confezionare abiti su misura per le puntate di Uomini e Donne, quindi quelli contro Gemma al momento sembrano essere solo attacchi inutili che non ne adombrano l’indiscutibile stile.