Gemma Galgani, Occhi Blu si svela: “Il nipote si è alterato”, sorpresa a UeD

Uomini e Donne, Occhi Blu si presenta a Gemma Galgani e con la Salsa si rompe il ghiaccio

Gemma Galgani ha finalmente conosciuto Occhi Blu, o meglio: finalmente l’abbiamo conosciuto noi, visto che il programma non è in diretta e la Dama del Trono Over avrà già deciso di mandarlo a casa. Sì, siamo convinti – così come lo eravamo quando si presentò Cuore di poeta – che anche il terzo corteggiatore virtuale non le piaccia. I due hanno ballato una Salsa insieme alla loro prima esterna, e lei l’ha invitato a corteggiarla: “Corteggia, corteggia!”, queste le sue parole dopo che Occhi Blu le aveva detto che “La salsa praticamente è il corteggiamento!”. A niente è servita comunque: domani Gemma conoscerà il trentottenne ma dubitiamo che porterà avanti la conoscenza, visto che sembra presissima da Nicola Vivarelli.

Gemma e Occhi Blu: Tina Cipollari commenta a suo modo il nuovo corteggiatore della Galgani

“Che fisicaccio!”, esclama Tina non appena vede Occhi Blu nel filmato di anticipazioni sulla puntata di domani. Lui contraccambia con un ingenuo “Bellissima Tina” senza preventivare come avrebbe reagito Gemma. Che infatti ha reagito malissimo: “Guarda come è rimasta!”, ha commentato divertito Gianni. “Ho visto che sei contenta di Sirius…”, queste le parole di Occhi Blu che dopo aver dichiarato l’età è stato preso in giro dalla Cipollari: “E no, sei troppo grande!”. “Che dicono già in Sicilia di questa matta?”, ha poi aggiunto.

News Gemma, il rapporto con Sirius: “Il nipote si è alterato”

“Lei – ha continuato Tina – adesso si è fidanzata con un nipotino… Non so se sai della storia… Volevo avvisarlo perché già ho visto il nipote che si è alterato”. Il riferimento è ovviamente a Nicola che però sin da subito ha ammesso di non essere geloso e di accettare le altre conoscenze della Galgani. A molti sembra ancora surreale ma sta accadendo, e la prossima puntata di questa storia che non avremmo mai pensato di dovervi raccontare andrà in onda domani. Buona visione!