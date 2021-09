Gemma Galgani ha deciso: “Ecco quando lascerò Uomini e Donne”

Gemma Galgani è pronta a tornare in tv: ancora una volta sarà protagonista di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi ripartirà il prossimo lunedì 13 settembre, come sempre al consueto orario delle 14.45. Più volte si è parlato di un addio di Gemma al programma ma per il momento la Galgani non ha alcuna intenzione di lasciare la corte più famosa del piccolo schermo. La 71enne potrebbe abbandonare lo show solo in un caso…

“Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne. Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò”, ha annunciato Gemma Galgani in un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv. Dunque fino a quando il suo cuore non tornerà a battere la donna non ha alcuna intenzione di dire addio a Maria De Filippi e a tutta la redazione. Pure se, va detto, nel Trono Over la Galgani si è innamorata già due volte.

“Mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e Marco Firpo. Sono state due storie meravigliose, che però purtroppo sono finite. Ora mi auguro di trovare la persona giusta”, ha spiegato Gemma Galgani. Entrambe le storie, sia quella con Giorgio sia quella con Marco, sono finite dopo l’estate e così la Galgani è rientrata a Uomini e Donne da single.

Gemma Galgani a Uomini e Donne: “Mai finto”

Alla rivista edita da Cairo Editore Gemma Galgani ha assicurato che tutto il suo percorso è vero. In dodici anni a Uomini e Donne la Dama torinese non ha mai finto. Sono sempre stati veri i suoi sentimenti, le sue storie e le sue lacrime. Nessun copione già scritto, come sussurrano da tempo i maligni.

Sono vere pure le famose litigate tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Le due non si sopportano sul serio e non vedono l’ora di incontrarsi per insultarsi a vicenda. Anche se Gemma ci ha tenuto a precisare che questa “guerra” è stata cercata da Tina.

Una battaglia che andrà avanti nella prossima stagione di Uomini e Donne: Gemma Galgani ha assicurato che non ci sarà mai la pace con Tina Cipollari nonostante non conosca il motivo di tanto astio nei suoi confronti. Allo stesso modo Gemma spera che nelle nuove puntate possa conoscere qualche Cavaliere in maniera più tranquilla.

Nuove puntate che la Galgani affronta con delle novità: la donna ha approfittato della pausa estiva per rifarsi il seno. Un modo per piacersi di più e, perché no, per ritrovare l’amore.